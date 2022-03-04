Біля Броварів ЗСУ розгромили 4 БМП і 2 танки – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що Збройні сили розгромили в напрямку Броварів Київської області кілька одиниць російської військової техніки.

«На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля», – йдеться в повідомленні Міноборони.

2 березня Міністерство оборони Росії оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України, – 498 російських військових і поранення 1597-ми. Обсяги втрат своєї військової техніки Росія не озвучує.