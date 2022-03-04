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«Ми повертаємось, Україно! Путін, х...ло, чекай!»: українці повертаються додому (відео)

«Ми повертаємось, Україно! Путін, х...ло, чекай!»: українці повертаються додому (відео)
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«Ми повертаємось, Україно! Путін, х...ло, чекай!»: українці повертаються додому (відео)

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Станом на 3 березня, з-за кордону до України повернулися понад 80 тисяч українців, більшість з яких чоловіки, повідомили у Держприкордонслужбі України.

У ДПСУ також зазначили, що за добу 2 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули близько 93 тисяч людей та майже 15 тисяч транспортних засобів.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

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