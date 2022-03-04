У ДПСУ також зазначили, що за добу 2 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули близько 93 тисяч людей та майже 15 тисяч транспортних засобів.



Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.