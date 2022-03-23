Низці сіл Бучанського району Київщини загрожує гуманітарна катастрофа – РДА

Низці сіл Бучанського району на Київщині загрожує гуманітарна катастрофа через окупацію Росією, повідомляє у фейсбуці Бучанська районна державна адміністрація.

За інформацією місцевої влади, у мешканців низки населених пунктів не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, йдеться про села Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка.

Під окупацією російських військ також перебувають села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади Бучанського району.

«Села без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь... Мародерять, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м’ясо», – повідомляють у Бучанській районній державій адміністрації.

Місцева влада також повідомляє про проблеми у Немішаєвській громаді.

«Немає світла, газу, зв’язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію. Окопується ворог», – зазначають у Бучанській РДА.

Наразі Ірпінь, Буча, Гостомель, як стверджують у Бучанській РДА, взяті в кільце Збройними силами України.

Пізно увечері 22 березня війська РФ використали у районі Ірпеня заборонені фосфорні боєприпаси, про що повідомив мер міста.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Обстріли житлових районів ведуться також із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».