Війська РФ використали у районі Ірпеня заборонені фосфорні боєприпаси – мер

Російські війська використали фосфорні боєприпаси у районі міст Ірпеня та Гостомеля Київської області у вівторок увечері, повідомив середу мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«22 березня пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси. Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь», – повідомив Маркушин у Telegram і прикріпив до допису фотографію.

Він нагадав, що використання таких видів зброї проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомлялося про такі факти у Краматорську, в районі Попасної.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Обстріли житлових районів ведуться також із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».