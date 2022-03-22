Росія знову застосувала проти України заборонені фосфорні боєприпаси – Денісова

Росія продовжує застосовувати у війні проти України заборонені боєприпаси, зокрема – фосфорні. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Учора у Краматорську зафіксовано ще один випадок застосування фосфорних боєприпасів, ураження якими може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, спровокувати повільну та болісну смерть», − зазначає українська омбудсмен.

Вона нагадує, що використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.

Раніше Луганська військово-цивільна адміністрація повідомляла, що Росія застосувала фосфорні боєприпаси під час обстрілу міста Попасна у ніч проти 13 березня. У коментарі Радіо Свобода це підтвердили і експерти.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».