«Це примус до лояльності». Російськи окупанти затримують журналістів та активістів у Мелітополі

Російські військові 21 березня у Мелітополі затримали і вивезли у невідомому напрямку групу представників місцевого медіахолдингу, повідомили рідні цих людей і сам медіахолдинг. Дії окупаційної влади представники медіа називають примусом до лояльності.

Про затримання щонайменше трьох працівників «МВ-холдингу» йшлося в повідомленні на сайті «МВ», що входить до складу відповідної медіагрупи.

Як повідомляє інший мелітопольський інтернет-ресурс з посиланням на «МВ», російські окупанти викрали, окрім видавця Михайла Кумка , також журналісток Юлію Ольховську , Любов Чайку і випускового редактора газети «Мелітопольські відомості» Євгена Боряна . Про викрадення Михайла Кумка також повідомила в соцмережах його дочка Тетяна.

, також журналісток , і випускового редактора газети «Мелітопольські відомості» . Про викрадення Михайла Кумка також повідомила в соцмережах його дочка Тетяна. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про те, що російські сили затримали і саму Тетяну Кумок, яку вивезли в невідомому напрямку.

Генеральний директор «МВ-холдингу» Ганна Медвідь також розповіла, що тиждень тому російські окупанти викликали її на розмову і пропонували співпрацювати. За словами гендиректорки, зустрічалися тоді в редакції, в яку окупанти проникли самовільно та обшукали. Але згоди на співпрацю вони не отримали.

що тиждень тому російські окупанти викликали її на розмову і пропонували співпрацювати. За словами гендиректорки, зустрічалися тоді в редакції, в яку окупанти проникли самовільно та обшукали. Але згоди на співпрацю вони не отримали. Журналісток «МВ-холдингу» Євгенію Борян, Юлію Ольховську та Любов Чайку після обіду 21 березня відпустили після розмови про необхідність співпраці з окупантами, повідомила Національна спілка журналістів України.

Під вечір у НСЖУ також повідомили про те, що родину видавця Михайла Кумка з Мелітополя окупанти зрештою відпустили після затримань, «профілактичних розмов та публічного розголосу».

Мета – залякування

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив в коментарі для «Новин Приазов’я», що в такий спосіб російські окупанти намагаються «проводити інформаційну зачистку в містах, які намагаються контролювати». На думку Томіленка, головним завданням російських окупантів є розгортання «пропагандистської машини» на місцевому рівні.

Після російських танків, солдатів, відразу починається хвиля інформаційної зачистки, залякувань журналістів, публічних осіб

«Ми спостерігаємо продовження цієї ганебної практики інформаційної зачистки у тих містах, які росіяни пробують окупувати. Вони продовжують відкатаний сценарій, коли після російських танків, солдатів, відразу починається хвиля інформаційної зачистки, залякувань журналістів, публічних осіб. Очевидно, що ці «ранкові візити» до чотирьох мелітопольських журналістів – це прямий сигнал тривоги та попереджень для всіх журналістів Мелітополя і Бердянська, Херсона і інших місць, які є тимчасово окупованими», – зазначив Томіленко.



За його словами, стратегічна мета окупантів – це «вербування до своїх інформаційних пропагандистів».

Ключова мета це, звичайно, вербування і розгортання пропагандистської машини

«Вербування саме місцевих журналістів, вочевидь, що місцеві медійники, люди, які досконало знають інформаційний, громадський простір, то саме вони можуть якнайкраще генерувати інформаційні повідомлення, які б хотіли окупанти. Ключова мета це, звичайно, вербування і розгортання пропагандистської машини на місцевому рівні, щоб повністю намагатися переконати населення місцеве у прийнятті цієї окупації Друга мета – це залякати, стримати журналістів, щоб вони зайвий раз не бралися щось висвітлювати. Через страх інформаційний простір буде викривлений», – додав голова НСЖУ.



Сергій Томіленко також наголосив, що Національна спілка журналістів України фіксує воєнні злочини проти журналістів, інформує Європейську спілку журналістів, Міжнародну федерацію журналістів про всі кейси. За його словами, журналістська спільнота буде об'єднувати сили, щоб притягнути Росію до відповідальності.

«Вивозять за тридцять кілометрів»

Медійниця з Мелітополя Христина, яка не називає свого прізвища з міркувань безпеки, розповіла «Новинам Приазов’я», що, окрім того що викрадають журналістів таке саме відбувається з активістами:

«Окрім того, що викрадають журналістів і журналісток, так само викрадали і активістів, активісток. Наразі поки що невідома доля наших найактивніших активістів, зокрема про Сергія Прийму – це наш депутат районної ради – теж нічого невідомо уже вісім днів».

За її словами, при затриманні, окупанти відбираються телефони, у деяких вони просто їх розбивають, а в деяких просто забирають і не повертають. Тобто намагаються прибрати якийсь зв'язок з цими людьми.

Деяких активістів вивозили за тридцять кілометрів від Мелітополя

«Деяких активістів повертали, деяких активістів вивозили за тридцять кілометрів від Мелітополя під Якимівку, і потім вони змушені були пішки добиратися. Вибірково. Декого повертають. Якось це вибірково відбувається», – додала мелітопольська медійниця.

Раніше на території Запорізької області зникла також журналістка Громадського Вікторія Рощина. Вона може бути у полоні російських військових, про місце її перебування досі нічого невідомо.

12 березня у Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурін. 20 березня стало відомо, що його відпустили з полону.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Інститут масової інформації нарахував «понад 50 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими щодо журналістів та медіа – це, зокрема, вбивства і обстріл українських та іноземних журналістів, припинення мовлення і захоплення майна телерадіоорганізацій та діяльності інших медіа».

нарахував «понад 50 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими щодо журналістів та медіа – це, зокрема, вбивства і обстріл українських та іноземних журналістів, припинення мовлення і захоплення майна телерадіоорганізацій та діяльності інших медіа». Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, захоплення у заручники осіб, які не беруть активної участі в бойових діях, у тому числі з осіб зі складу Збройних сил, є безумовно забороненим та вважається воєнним злочином.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.