«Люди просто зникають» в окупованих військами Росії містах півдня України

12 березня в мережі з'явилася інформація, що обірвався зв'язок з активістом інформаційної оборони окупованої російськими силами Нової Каховки (Херсонська область) Сергієм Цигіпою. Його рідні повідомили, що Сергій вранці пішов до Таврійська. Після цього про Цигіпу більше нічого невідомо. Того ж дня у сусідньому місті Каховка зник журналіст місцевої газети «Новий день» Олег Батурін. Про місце знаходження чоловіків досі нічого не відомо. Детальніше про зникнення проукраїнських активістів та журналістів – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Щоб не заважали окупантам»

За даними дружини Сергія Цигіпи Олени, о 9-й ранку він вийшов з дому зі своїм собакою Айсом, якого згодом жінка знайшла біля виконкому.

«Пішов як волонтер, поніс ліки та харчі для моєї мами. Пішов із собакою. Не дійшов туди, не повернувся додому, телефон у нього двічі включався на якісь хвилинки та все. Лише голосові повідомлення я мала змогу відправляти, більше нічого», – розповіла жінка «Новинам Приазов’я».

Вона сказала, що після того, як поширила інформацію в соцмережах, до неї почали надходити нові дані про чоловіка: «Люди почали мені телефонувати, сказали, що бачили його на блокпості, всі проходили, оглядали документи, перевіряли. На кожну людину витрачалося 2-5 хвилин. Машини оглядали. Вони сказали, що чомусь Сергія тримали дуже довго. Собаку я знайшла, добрі люди зателефонували, сказали, що вона прив'язана до нашого виконкому з внутрішнього дворика. Я підійшла, там стояла охорона. Я сказала, чи можна забрати собаку, хлопці сказали: «Так», вивели, я його забрала, він наляканий такий».

Затримали на якийсь час, аби вони нічого не писали проукраїнського

Жінка припускає, що її чоловіка разом з журналістом з Каховки Олегом Батуріним «затримали на якийсь час, аби вони нічого не писали проукраїнського, бо вони вели інформаційну війну і дуже заважали окупантам».



Дружина журналіста Олега Батуріна Наталя розповіла «Новинам Приазов'я», що чоловік 12 березня пішов на зустріч в район автостанції міста Каховки, більше вона його не бачила.



«Пішов він зустрітися зі своїм колегою, який йому зателефонував. Більше ніякої інформації, нічого немає. Нічого не взяв (із собою, жодних речей – ред.). Чутки ходять, телефонують колеги його – журналісти, що живий, перебуває, ймовірно, у Новій Каховці, може, де у нас «комендатура» тут, у Каховському районі. Але, чи правда це, чи ні, не можу сказати. Тому що він на зв'язок не виходив, йому, мабуть не дають можливості зателефонувати», – каже Наталя.

«Треба шукати в Херсоні»

Міський голова Каховки Віталій Немерець розповів «Новинам Приазов’я», що зниклий журналіст Олег Батурін може перебувати у Новій Каховці, але ця інформація неперевірена. Мер дійшов висновку, що Батуріна утримують саме у Новій Каховці через те, що там розташовані російські силовики.

У нас наразі немає мешканця Каховки Олега Батуріна

«У нас наразі немає мешканця Каховки Олега Батуріна, наразі з ним зв’язку немає. Ми не знаємо, де він стовідсотково перебуває. Може бути в Новій Каховці, поруч, але це не стовідсоткова інформація. В Новій Каховці перебувають військові. Є таке припущення, що він може бути там», – розповів Віталій Немерець.



Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко запевнив «Новини Приазов’я», що у його місті немає зниклого журналіста Олега Батуріна, хоча його там нібито шукали. За інформацією мера, і журналіст, і активіст Цигіпа перебувають в окупованому Херсоні. Втім, він не зміг гарантувати точність цієї інформації.



«Ні з ким офіційно я щодо цього питання не спілкувався. Тому не можу вам сказати реально. Ці «затримання» (активіста та журналіста – ред.) відбулися, забрали їх у Каховці, а це ж інше місто – це ж не в моєму місті. Тому там же ж, мабуть, своя «комендатура». Я тому не можу сказати з цього приводу. Оскільки житель нашого міста зник – Цигіпа, ми цікавилися, от прийшла інформація. Є джерела, які я не можу розкривати», – додав він.

Ситуація тривожна та небезпечна – НСЖУ

В Національній спілці журналістів України наголошують, що ситуація зі зникненням колег на Херсонщині є «надзвичайною тривожною».

На жаль, ми бачимо певні паралелі з окупацією у 2014-2015 роках у Криму, на Донбасі

«Від моменту, як він зник, на жаль, немає ніяких новин. І головне – нам важливі одні новини, що він живий, що він у безпеці. В цій ситуації, на жаль, ми бачимо певні паралелі з окупацією у 2014-2015 роках у Криму, на Донбасі, коли окупанти, російська влада та їх представники – колаборанти, одна з перших їхніх дій – це зачистка, зокрема, інформаційного публічного простору від тих, хто готовий їх критикувати або елементарно свідчити про злочини, дії, які пов'язані з захопленням влади, контролю і зрештою з пануванням Росії на українських територіях з масштабною хвилею порушень прав людини, питанням прав і свобод», – сказав в коментарі «Новинам Приазов’я» голова НСЖУ Сергій Томіленко.



Він вважає, що ключова зброя зараз в цій ситуації – це розголос інформації для привернення уваги.



«На сьогодні солідарна позиція правозахисників і українських, і міжнародних з тим, що ми занепокоєні долею і зникненням Олега й вимагаємо докласти зусиль і, зокрема, міжнародного тиску на Росію, щоб вони не переслідували журналістів. Але очевидно, що ситуація є взагалі дуже тривожною, дуже небезпечною. Російські війська і окупанти свідомо ведуть полювання на знищення, переслідування працівників засобів масової інформації, доказом якого є нещодавній розстріл, вбивство американського журналіста в околицях Ірпеня», – сказав Томіленко.



Він підкреслив, що «полювання» на проукраїнських активістів та журналістів з боку окупаційних сил відбувається для «залякування населення»: «Ми солідарні і з Сергієм Цигіпою. Він – один із засновників інформаційного спротиву, відсічі на Приазов'ї. Це робиться якраз для залякування загалом простих людей, для нейтралізації українського клімату та атмосфери в цих регіонах можуть дійсно відбуватися і відбуваються переслідування активістів, журналістів».

Все частіше надходить інформація з Херсону про виламування дверей в помешканнях, в квартирах журналістів

Томіленко каже, що до них все частіше надходить інформація з Херсону про виламування дверей в помешканнях, в квартирах журналістів і публічних осіб, які демонстрували патріотизм.



«Я – на прямому контакті перебуваю із журналістами з Херсону, з Бердянська, з іншими, і ми зараз бачимо, що пріоритетом і ключовим фактором наразі є безпека та убезпечення наших колег. Вони, на жаль, змушені зараз переховуватися, вони не проживають у своїх звичних помешканнях. Бо фактично вже є певні прецеденти, коли приходять у квартири. Тому журналісти і редактори намагаються зараз вижити в тих умовах, коли вони не можуть виїхати з заблокованого Херсону, заблокованих українських територій», – зазначив голова НСЖУ.

За фактом імовірного викрадення російськими окупантами журналіста на Херсонщині триває розслідування, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Інститут масової інформації нарахував «понад 50 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими щодо журналістів та медіа – це, зокрема, вбивства і обстріл українських та іноземних журналістів, припинення мовлення і захоплення майна телерадіоорганізацій та діяльності інших медіа».

Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, захоплення у заручники осіб, які не беруть активної участі в бойових діях, у тому числі з осіб зі складу Збройних сил, є безумовно забороненим та вважається воєнним злочином.

Інформації від окупаційних російських сил, що зараз частково контролюють Херсонщину, інформації щодо викрадень в регіоні активістів та журналістів, немає.