У Бердянську окупанти затримали православного священника – ПЦУ

Російські військові в окупованому Бердянську затримали та вивезли в невідомому напрямку священника Православної церкви України отця Олега Ніколаєва, повідомила 14 березня Запорізька єпархія ПЦУ.
«Піднесімо наші молитви до Господа, щоб він укріпив духовні і фізичні сили отців та захистив їх від усякого зла!» – ідеться в повідомленні церкви.
Раніше окупанти викрали в містах Запорізької області щонайменше двох мерів – у Дніпрорудному та в Мелітополі. Також серед затриманих є громадські активісти, організатори антиросійських протестів.
Першим був затриманий міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.
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