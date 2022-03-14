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У Бердянську окупанти затримали православного священника – ПЦУ

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Російські військові в окупованому Бердянську затримали та вивезли в невідомому напрямку священника Православної церкви України отця Олега Ніколаєва, повідомила 14 березня Запорізька єпархія ПЦУ.

«Піднесімо наші молитви до Господа, щоб він укріпив духовні і фізичні сили отців та захистив їх від усякого зла!» – ідеться в повідомленні церкви.

Раніше окупанти викрали в містах Запорізької області щонайменше двох мерів – у Дніпрорудному та в Мелітополі. Також серед затриманих є громадські активісти, організатори антиросійських протестів.

Першим був затриманий міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.

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