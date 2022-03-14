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Фотогалереї

Українські військові на передовій у Київській області – фотогалерея

Кореспондент Радіо Свобода побував на передових позиціях українських військовослужбовців у Київській області. Бійці ЗСУ розповіли Радіо Свобода, як у бою під Києвом використали американський протитанковий комплекс Javelin проти російських військ та їхньої бронетехніки.

Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень.
Військовий ЗСУ біля знищеного обстрілом складського приміщення в Київській області, 13 березня 2022 року
1 Військовий ЗСУ біля знищеного обстрілом складського приміщення в Київській області, 13 березня 2022 року
Колона автобусів, призначених для евакуації людей, Київщина, 13 березня 2022 року
2 Колона автобусів, призначених для евакуації людей, Київщина, 13 березня 2022 року
Український військовослужбовець на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
3 Український військовослужбовець на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
Бійці ЗСУ на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
4 Бійці ЗСУ на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
Українські військовослужбовці на позиціях на передовій. Київська область,13 березня 2022 року
5 Українські військовослужбовці на позиціях на передовій. Київська область,13 березня 2022 року
Український військовослужбовець на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
6 Український військовослужбовець на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
Український військовослужбовець з американським протитанковим комплексом Javelin. Київська область, 13 березня 2022 року
7 Український військовослужбовець з американським протитанковим комплексом Javelin. Київська область, 13 березня 2022 року
Український військовослужбовець на позиціях на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
8 Український військовослужбовець на позиціях на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
Український військовослужбовець з американським протитанковим комплексом Javelin. Київська область, 13 березня 2022 року
9 Український військовослужбовець з американським протитанковим комплексом Javelin. Київська область, 13 березня 2022 року
Бійці ЗСУ розповіли кореспондентові Радіо Свобода, як у бою під Києвом використали Javelin проти російських військ та їхньої бронетехніки.&nbsp;Київська область, 13 березня 2022 року
10 Бійці ЗСУ розповіли кореспондентові Радіо Свобода, як у бою під Києвом використали Javelin проти російських військ та їхньої бронетехніки. Київська область, 13 березня 2022 року
Американський протитанковий комплекс Javelin постачався в Україну і раніше, більші партії почали надходити після того, як Росія почала зосереджувати свої війська біля українського кордону. Київська область, 13 березня 2022 року
11 Американський протитанковий комплекс Javelin постачався в Україну і раніше, більші партії почали надходити після того, як Росія почала зосереджувати свої війська біля українського кордону. Київська область, 13 березня 2022 року
Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об&rsquo;єктах в Україні уже третій тиждень. Київська область, 13 березня 2022 року
12 Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень. Київська область, 13 березня 2022 року
Український військовослужбовець на позиціях на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
13 Український військовослужбовець на позиціях на передовій. Київська область, 13 березня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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