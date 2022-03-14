Українські військові на передовій у Київській області – фотогалерея

Кореспондент Радіо Свобода побував на передових позиціях українських військовослужбовців у Київській області. Бійці ЗСУ розповіли Радіо Свобода, як у бою під Києвом використали американський протитанковий комплекс Javelin проти російських військ та їхньої бронетехніки.



Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень.