ЧАЕС знову повністю знеструмлена – «Укренерго»

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС), яка була захоплена російськими військовими невдовзі після масштабного вторгнення в Україну, знову повністю знеструмлена. Про це Радіо Свобода повідомили у НЕК «Укренерго».

«Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала її», – розповіли в компанії.

13 березня ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. Але згодом вона була знову пошкоджена російськими військовими, повідомили у НЕК.

«О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження», – зазначили у компанії.

«Укренерго» також наголошує, що Чорнобильська АЕС «є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення. Також від лінії, що живлять атомну станцію, залежить електропостачання мешканців міста Славутич. Тому безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад «Укренерго» до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи в цілому. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, що можуть стати її жертвами».

9 березня в результаті дій російських військових була повністю знеструмлена ЧАЕС. Від початку вторгнення військ Росії на територію України цей об’єкт був заживлений лише по одній високовольтній лінії, оскільки дві інші лінії були перебиті внаслідок обстрілів із боку російських військових.

Після аварійного вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до ЧАЕС, були ввімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки. 9 березня Валерій Сейда застерігав, що робота генераторів розрахована на 48 годин – саме стільки, за його словами, вистачить палива для них.

У зоні Чорнобильської АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт «Укриття» – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.

В «Енергоатомі» повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

«Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи», – повідомили в «Енергоатомі».

Раніше агентство Reuters повідомило, що МАГАТЕ повністю втратило контроль над автоматизованою системою радіаційного контролю, що унеможливлює контроль над рівнем радіації в зоні відчуження.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Держатомрегулюванні. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі запропонував провести переговори з Росією та Україною щодо ситуації на Чорнобильській АЕС. Він пропонує провести їх на території ЧАЕС або в будь-якому іншому місці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство поставити перед Росією вимогу припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання на станції.