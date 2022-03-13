«Укренерго» відновило електропостачання на ЧАЕС – міністр Галущенко

На Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), яка була захоплена російськими військовими одразу після початку вторгнення і 9 березня була повністю знеструмлена в результаті обстрілів армією РФ, компанія «Укренерго» відновила електропостачання. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК «Укренерго», наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами», – заявив міністр.

«Українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення», – додав він.

Міністр енергетики наголосив, що ЧАЕС – це об’єкт української енергетики, і «нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об’єкти».

Раніше у Білорусі заявляли, що підключили ЧАЕС до білоруської енергетичної системи, водночас в «Енергоатомі» назвали цю інформацію «фейком».

Герман Галущенко окремо звернувся до світових організацій: «Я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України».

9 березня в результаті дій російських військових була повністю знеструмлена ЧАЕС. Від початку вторгнення військ Росії на територію України цей об’єкт був заживлений лише по одній високовольтній лінії, оскільки дві інші лінії були перебиті внаслідок обстрілів із боку російських військових.

Після аварійного вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до ЧАЕС, були ввімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки. 9 березня Валерій Сейда застерігав, що робота генераторів розрахована на 48 годин – саме стільки, за його словами, вистачить палива для них.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт «Укриття» – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.

В «Енергоатомі» повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

«Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи», – повідомили в «Енергоатомі».

Раніше агентство Reuters повідомило, що МАГАТЕ повністю втратило контроль над автоматизованою системою радіаційного контролю, що унеможливлює контроль над рівнем радіації в зоні відчуження.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Держатомрегулюванні. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі запропонував провести переговори з Росією та Україною щодо ситуації на Чорнобильській АЕС. Він пропонує провести їх на території ЧАЕС, або в будь-якому іншому місці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство поставити перед Росією вимогу припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання на станції.