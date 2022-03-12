Триває робота над відновленням живлення Чорнобильської АЕС – «Укренерго»

Ремонтна бригада енергетичної компанії «Укренерго» продовжує працювати над відновленням живлення Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яка була захоплена російськими військовими одразу після початку вторгнення і 9 березня знеструмлена в результаті обстрілів армією РФ. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі «Укренерго». Про початок робіт з відновлення раніше повідомляло і МАГАТЕ.

«Укренерго» працює над відновленням живлення станції. Роботи тривають. Про результати повідомимо», – розповіли в компанії.

За словами директора ЧАЕС Валерія Сейди, до станції підвезли дизельне паливо для генераторів для забезпечення енергією об’єктів в зоні відчуження. «Його вистачить ще на добу», – повідомив він у коментарі Радіо Свобода.



«Позавчора бригаду пропустили в зону ЧАЕС. Сьогодні їх не пропустили. Завтра будуть домовлятися про нові коридори», – повідомив Сейда.



Сейда запевнив, що ситуація на Чорнобильській АЕС стабільна.



Раніше «Росатом» заявив про присутність своїх працівників на Чорнобильській та Запорізькій АЕС, повідомила російська агенція «РИА Новости».

У МАГАТЕ також повідомляли, що технічні фахівці розпочали на ЧАЕС ремонтні роботи пошкоджених електромереж.

10 березня білоруське державне видання Белта повідомило, що Олександр Лукашенко доручив білоруським спеціалістам забезпечити енергопостачання ЧАЕС. Але в «Укренерго» заявили, що не потребують допомоги з боку Білорусі.

У Білорусі також заявляли , що підключили електролінію до ЧАЕС, водночас в «Енергоатомі» назвали цю інформацію «фейком».

9 березня в результаті дій російських військових була повність знеструмлена ЧАЕС. Від початку вторгнення військ Росії на територію України цей об’єкт був заживлений лише по одній високовольтній лінії, оскільки дві інші лінії були перебиті внаслідок обстрілів з боку російських військових.

Після аварійного вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до ЧАЕС, були ввімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки. 9 березня Валерій Сейда застерігав, що робота генераторів розрахована на 48 годин – саме стільки, за його словами, вистачить палива для них.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт «Укриття» – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.

В «Енергоатомі» повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

«Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи», – повідомили в «Енергоатомі».

Раніше агентство Reuters повідомило, що МАГАТЕ повністю втратило контроль над автоматизованою системою радіаційного контролю, що унеможливлює контроль над рівнем радіації в зоні відчуження.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Держатомрегулюванні. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі запропонував провести переговори з Росією та Україною щодо ситуації на Чорнобильській АЕС, пише «Енергоатом». Він пропонує провести їх на території ЧАЕС, або в будь-якому іншому місці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство поставити перед Росією вимогу припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання на станції.