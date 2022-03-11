На ЧАЕС доправили дизель для живлення сховищ відпрацьованого ядерного палива – регулятор

Майданчик Чорнобильської атомної електростанції вдалося забезпечити додатковим паливом для сховищ відпрацьованого ядерного палива та конфайменту, повідомила Державна інспекція ядерного патрулювання 11 березня.

Про це регулятор заявив із посиланням на дані державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», розташованого зараз у місті Славутич.

«Майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об’єктом «Укриття». Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика», – йдеться в повідомленні.

У інспекції повідомили, що всі об’єкти Чорнобильської АЕС, розташовані в зоні відчуження, продовжують перебувати під контролем російських військ. З огляду на відсутність електропостачання та зв’язку з персоналом станції, регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на станції та в зоні відчуження неможливий.

«Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома», – констатують у інспекції.

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«Укренерго» 9 березня повідомила, що Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена через дії російських військових.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що Чорнобильська атомна електростанція, захоплена російськими військовими минулого місяця, більше не передає дані Міжнародному агентству з атомної енергії, і висловило стурбованість через персонал, який працює на українському об’єкті.