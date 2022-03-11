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Українські АЕС готові працювати без ядерного палива з Росії – «Енергоатом»

Українські атомні електростанції забезпечують близько половини електроенергії, потрібної державі, і мають 15 ядерних реакторів

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.

«Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього «Енергоатом» й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Крім того, компанія прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження», – йдеться в повідомленні компанії в її телеграм-каналі вранці 11 березня.

Про те, скільки часу на це піде, в «Енергоатомі» не уточнили.

Українські атомні електростанції забезпечують близько половини електроенергії, потрібної державі, і мають 15 ядерних реакторів. Ядерне паливо, а саме тепловидільні збірки, що містять сполуки урану, Україна закуповує у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської «ТВЕЛ».

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