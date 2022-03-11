Українські АЕС готові працювати без ядерного палива з Росії – «Енергоатом»

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.

«Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього «Енергоатом» й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Крім того, компанія прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження», – йдеться в повідомленні компанії в її телеграм-каналі вранці 11 березня.

Про те, скільки часу на це піде, в «Енергоатомі» не уточнили.

Українські атомні електростанції забезпечують близько половини електроенергії, потрібної державі, і мають 15 ядерних реакторів. Ядерне паливо, а саме тепловидільні збірки, що містять сполуки урану, Україна закуповує у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської «ТВЕЛ».