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Російські війська, що захопили ЗАЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища – «Енергоатом»

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ на Дніпрі, його площа 2 155 квадратних кілометрів (ілюстраційне фото)

Російські війська, які зайняли територію Запорізької атомної електростанції, замінували узбережжя Каховського водосховища, повідомляє державне підприємство «Енергоатом» 10 березня.

«Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією», – повідомляє відомство.

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ на Дніпрі, його площа 2 155 квадратних кілометрів.

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Крім того, за даними «Енергоатому», російські військові на Запорізькій АЕС обговорюють наміри спрямувати електроенергію, яку вона виробляє, на окупований Крим та окуповану частину Донбасу.

«Насправді це фізично неможливо зробити», – коментують ці плани у підприємстві.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого, Запорізьку АЕС – у ніч на 4 березня.

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