Російські війська, що захопили ЗАЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища – «Енергоатом»

Російські війська, які зайняли територію Запорізької атомної електростанції, замінували узбережжя Каховського водосховища, повідомляє державне підприємство «Енергоатом» 10 березня.

«Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією», – повідомляє відомство.

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ на Дніпрі, його площа 2 155 квадратних кілометрів.

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Крім того, за даними «Енергоатому», російські військові на Запорізькій АЕС обговорюють наміри спрямувати електроенергію, яку вона виробляє, на окупований Крим та окуповану частину Донбасу.

«Насправді це фізично неможливо зробити», – коментують ці плани у підприємстві.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого, Запорізьку АЕС – у ніч на 4 березня.