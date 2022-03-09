МАГАТЕ про електропостачання на ЧАЕС: порушення, але без «критичного впливу» на безпеку

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об’єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами, про що його поінформувала влада України.

«Україна повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Рафаель Гроссі (голова МАГАТЕ – ред.) каже, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання», – повідомило МАГАТЕ у твітері 9 березня.

При цьому в агентстві додали, що в цьому випадку не бачать «критичного впливу на безпеку».

«МАГАТЕ повідомляє, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджувальної води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Всі об’єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмленні, оскільки відбулось аварійне вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до об’єкту. Увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин. Стільки часу має «Укренерго» для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС – про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП «Чорнобильська атомна електростанція» Валерія Сейди, яка опинилася в розпорядженні програми «Схеми» (Радіо Свобода).

Це також підтверджують у «Енергоатомі» та Державній інспекції ядерного регулювання.

У доповідній записці Сейда зазначив, що палива дизельного генератора вистачить на 48 годин, після чого контроль над ядерними об’єктами буде втрачено, і повідомив, що необхідно забезпечити зелені коридори для відновлення електропостачання.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт «Укриття» – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора.



В «Енергоатомі» повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

«Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи», – повідомили в «Енергоатомі».

Раніше агентство Reuters повідомило, що МАГАТЕ повністю втратило контроль над автоматизованою системою радіаційного контролю, що унеможливлює контроль над рівнем радіації в зоні відчуження.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Держатомрегулюванні. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі запропонував провести переговори з Росією та Україною щодо ситуації на Чорнобильській АЕС, пише «Енергоатом». Він пропонує провести їх на території ЧАЕС, або в будь якому іншому місці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання на станції.