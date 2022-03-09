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Фотогалереї
Вторгнення Росії в Україну: війна на супутникових знімках – фотогалерея
58 хвилин тому
Агенція Reuters опублікувала супутникові знімки наслідків війни Росії проти України станом на 8 березня. Супутникове зображення Maxar Technologies.
1
Бронетехніка рухається на північний схід від аеропорту Гостомеля. Київщина. Війна Росії проти України. Фото від 8 березня 2022 року
2
Супутниковий знімок показує пошкоджений міст і вирви від влучення російських ракет та снарядів біля міста Ірпінь, що за 20 кілометрів від Києва. Фото від 8 березня 2022 року
3
На супутниковому знімку видно як бронетехніка рухається на північному сході від аеропорту Антонова, що поблизу Гостомеля. Україна. Вторгнення Росії. Фото від 8 березня 2022 року
4
Підірваний міст через річку Ірпінь. Київщина. Вторгнення Росії в Україну. Фото від 8 березня 2022 року
5
На супутниковому знімку видно, як бронетехніка біля аеропорту Гостомеля. Україна. Вторгнення Росії. Фото від 8 березня 2022 року
Вторгнення Росії в Україну: війна на супутникових знімках – фотогалерея
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