Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Вторгнення Росії в Україну: війна на супутникових знімках – фотогалерея

Агенція Reuters опублікувала супутникові знімки наслідків війни Росії проти України станом на 8 березня. Супутникове зображення Maxar Technologies.
Бронетехніка рухається на північний схід від аеропорту Гостомеля. Київщина. Війна Росії проти України. Фото від 8 березня 2022 року
1 Бронетехніка рухається на північний схід від аеропорту Гостомеля. Київщина. Війна Росії проти України. Фото від 8 березня 2022 року
Супутниковий знімок показує пошкоджений міст і вирви від влучення російських ракет та снарядів біля міста Ірпінь, що за 20 кілометрів від Києва. Фото від 8 березня 2022 року
2 Супутниковий знімок показує пошкоджений міст і вирви від влучення російських ракет та снарядів біля міста Ірпінь, що за 20 кілометрів від Києва. Фото від 8 березня 2022 року
На супутниковому знімку видно як бронетехніка рухається на північному сході від аеропорту Антонова, що поблизу Гостомеля. Україна. Вторгнення Росії. Фото від 8 березня 2022 року
3 На супутниковому знімку видно як бронетехніка рухається на північному сході від аеропорту Антонова, що поблизу Гостомеля. Україна. Вторгнення Росії. Фото від 8 березня 2022 року
Підірваний міст через річку Ірпінь. Київщина.&nbsp; Вторгнення Росії в Україну. Фото від 8 березня 2022 року
4 Підірваний міст через річку Ірпінь. Київщина.  Вторгнення Росії в Україну. Фото від 8 березня 2022 року
На супутниковому знімку видно, як бронетехніка біля аеропорту Гостомеля. Україна.&nbsp; Вторгнення Росії. Фото від 8 березня 2022 року
5 На супутниковому знімку видно, як бронетехніка біля аеропорту Гостомеля. Україна.  Вторгнення Росії. Фото від 8 березня 2022 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG