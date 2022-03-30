ООН: через війну з України виїхало понад 4 мільйони біженців, половина з них – діти

Чотири мільйони людей залишили Україну у пошуках безпеки внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії. Про це заявив Верховний комісар ООН з питань біженців, прибувши до Львова 30 березня.

«Біженці з України зараз складають 4 мільйони, через 5 тижнів від початку російської атаки. Я щойно прибув в Україну. У Львові ми обговоримо із представниками влади, ООН та іншими партнерами шляхи, як збільшити нашу підтримку людей, які постраждали, і були переміщені через цю беззмістовну війну», – заявив Філіппо Гранді, Верховний комісар ООН з питань біженців.

Тікають від бомбардувань, ракетних обстрілів, танків

Агентство ООН у справах біженців наводить такі дані:

4 мільйони осіб – це близько 10% всього населення України

Принаймні 6,5 мільйона людей змушені були покинули свої домівки і переїхали в інші області України.

Ще мільйони не можуть виїхати із зон небезпеки «через підвищені ризики, руйнування мостів і доріг, через брак ресурсів чи інформації».

«Ми зіткнулися з реаліями масштабної гуманітарної кризи, яка зростає з кожною секундою», – повідомило 30 березня Агентство ООН у справах біженців.

Діти і війна в Україні

Тим часом ЮНІСЕФ повідомляє, що близько 2 мільйонів дітей залишили країну від початку війни, ще 2,5 мільйони українських дітей вважаються внутрішньо-переміщеними особами.

У заяві, яку 30 березня опублікували ЮНІСЕФ та Офіс Верховного комісара ООН з питань біженців, повідомляється, що діти складають половину усіх біженців від війни в Україні.

За даними ЮНІСЕФ, Польща прийняла близько 1,1 мільйона українських дітей-біженців, ще сотні тисяч дітей прибули в Румунію, Молдову, Угорщину, Словаччину та Чехію.

В Офісі Верховного комісара ООН з питань біженців офіційно задокументували вбивства понад 100 дітей за час війни в Україні, ще 134 дитини були поранені.

При цьому агенція повідомляє, що справжня цифра дитячих жертв може бути значно вищою.

ООН попереджає, що діти-біженці та переселені діти ризикують стати жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Міжнародні агенції разом із представниками урядів приймаючих країн розширюють центри «Blue Dot» у країнах, що приймають біженців.

«Blue Dot» – це місця, де надають інформацію для подорожуючих сімей, допомагають ідентифікувати дітей без супроводу та дітей, що розлучилися з батьками.

Вони також працюють над захистом біженців від потенційної експлуатації та є центром доступу до основних послуг.