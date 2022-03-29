Викрадення на півдні України. Кого переслідує Росія?

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року з’явилися і повідомлення про зникнення й викрадення російськими військовими силами українських активістів у містах і селах, які опинилися під їхнім контролем. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» зібрав дані про тих, хто зник за цей час та кого окупанти відпустили після полону в регіонах півдня України, зокрема на Херсонщині, у Бердянську та Мелітополі.

Увагу на переслідування з боку російських сил представників місцевого самоврядування, журналістів, релігійних діячів, волонтерів та громадських активістів, які відбуваються зараз в Україні, звертає «Євромайдан SOS».

В організації нагадують, що в умовах міжнародного збройного конфлікту категорично заборонене затримання цивільних осіб, відповідно до статей 34, 49 Конвенції про захист цивільного населення від 12.08.1949 року, статті 75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол 1) від 08.06.1977 року.

ХЕРСОНЩИНА

Олег Батурін – журналіст газети «Новий день» (Каховка).

Зник 12 березня. Колеги журналіста у своїх дописах в соцмережах одразу припустили, що Батуріна викрали за його позицію. Журналіст активно висвітлював життя Херсонщини в окупації. Про зникнення Батуріна повідомила його дружина. За її словами, він пішов на зустріч, залишивши вдома телефон і документи. Обіцяв повернутися через двадцять хвилин, але не повернувся. 20 березня рідні журналіста повідомили, що Олега Батуріна випустили з полону.



Сергій Цигіпа – активіст, ветеран АТО, керівник ГО «Каховський плацдарм» (Нова Каховка). Зник 12 березня. Після того, як до Нової Каховки зайшли окупаційні війська РФ, Цигіпа організував самооборону міста. Сергій Цигіпа розповідав проєкту «Новини Приазов’я», як російська армія після вторгнення на Херсонщину зайняла одне з міст південного регіону – Нову Каховку.



Дмитро Васильєв – секретар Новокаховської міської ради. За даними ЗМІ, військові РФ затримали його 16 березня. Утримують секретаря Новокаховської міськради у підвалі будівлі поліції Нової Каховки. 23 березня товариш Дмитра Васильєва Олег Зайченко у коментарі «Новинам Приазов’я» повідомив, що не було жодних перемовин, невідомі мотиви утримання. За його словами, Васильєв займає проукраїнську позицію. «Є припущення, що його утримують за те, що він відмовився брати російську гуманітарку, є припущення, що його підозрюють в організації мітингів протесту в Новій Каховці», – сказав Зайченко.



Олександр Яковлєв – мер Скадовська, викрадений 16 березня разом із заступником Юрієм Палюхом. Після цього місцеві жителі зібралися на мітинг біля міської ради, вимагаючи повернення представників влади на робочі місця. Згодом Яковлєв оприлюднив коротке відеозвернення, в якому повідомив, що російські військові відпустили його з полону.



Олександр Шаповалов – міський голова Берислава. Його викрали 19 березня разом зі ще одним місцевим активістом. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація. «Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Точне місце перебування Олександра Миколайовича та інших полонених невідоме, скоріше за все, вони перебувають у Новій Каховці, де рашисти їх утримують», – йдеться у інформації ХОДА.



Олександр Зарівний – колишній начальник управління освіти Олешківської райдержадміністрації, учасник АТО, зараз – начальник управління гуманітарної політики Херсонської РДА, зник 17 березня. У відеозверненні 18 березня Олешківський міський голова Євген Рищук повідомив, що протягом доби не можуть знайти одного з місцевих жителів. «Ті телефони, які у мене були, не відповідають. Сказали, що живий, а коли повернуть, не знають», – сказав Рищук.



Максим Негров – херсонський громадський діяч, офіцер, ветеран АТО, зник 15 березня. Про це повідомив херсонський політик Валерій Синявський на своїй сторінці в Facebook. Він пише, що ситуація погіршується тим, що Максим хворіє. Знайомі зниклого чоловіка розповіли кореспондентам Суспільного, що 15 березня очевидці бачили, як його схопили окупаційні війська.



Mariano Cala Tayud Garcia, або Маріо – громадянин Іспанії, волонтер, який зник 19 березня у Херсоні. «Він чимало допомагає херсонцям, зокрема дітям, які залишились без батьківської опіки. Був Маріо і на проукраїнському мітингу. Але друзі повідомили, що 19 березня після 14:00 зв’язку з ним немає. У своєму інтерв’ю після звільнення з полону журналіст Олег Батурін зазначив, що разом із ним були, ймовірно, іспанець та нідерландець. Цілком можливо, що іспанцем є саме Маріо», – повідомляло херсонське видання «Кавун.Сity». Ввечері 24 березня стало відомо, що волонтера відпустили.



Олександр Книга – директор Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша. 23 березня російські військові затримали його, про що у відеозверненні сказав Олешківський міський голова Євген Рищук. Олександр Книга – народний артист України, президент Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голова Євразійської театральної асоціації, депутат Херсонської обласної ради. Ввечері того ж дня, 23 березня, стало відомо, що Олександра Книгу відпустили.​



Віктор Гаврилюк – директор Херсонського обласного академічного театру ляльок був захоплений російськими військовими 21 березня. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. 22 березня стало відомо, що Гаврилюк вже перебуває у безпеці.



Віктор Кудлай – директор Чорнянського ліцею (Таврійська громада на Херсонщині). Був викрадений 21 березня із власного будинку, повідомили у фейсбук-групі «Таврійська міська територіальна громада».​



Віктор Маруняк – староста села Стара Збур’ївка на Херсонщині. Російські військові тримали його добу в заручниках, 19 березня стало відомо, що чоловіка відпустили. Про це Суспільному повідомив Голопристанський міський голова Олександр Бабич. «У Маруняка все нормально, вони в нього переночували. Це він ніби в заручниках в них був для перестраховки», – сказав тоді Бабич. 21 березня стало відомо, що старосту Старої Збур’ївки російські військові взяли в заручники вдруге та викрали. За словами очевидців, чоловіка сильно б’ють і «просто вбивають». Віктор Маруняк – герой стрічки «Українські шерифи» режисера Романа Бондарчука.



Дмитро Афанасьєв (Херсон) – депутат Корабельної районної ради, спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ. Про його викрадення повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань: «У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили: у лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми та зламані ребра. Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра».



Дмитро Такаджи – Нижньосірогозький селищний голова. Про його зникнення 25 березня повідомили на сторінці Нижньосірогозької селищної територіальної громади. «Інформуємо, що на території громади встановлені військові блокпости бойових формувань РФ. Де селищний голова Такаджи Д.А. і що з ним – невідомо. Доступу до службових кабінетів селищної ради не маємо, так як приміщення під контролем військових», – йдеться у повідомленні.

24 березня на сторінці Дмитра Такаджи в соцмережах з’явилося повідомлення про те, що він пішов у відставку: «У зв’язку з обставинами, які склалися, а саме, неможливістю працювати та здійснювати свої повноваження як представника українського органу місцевого самоврядування сьогодні, 24 березня 2022 року, мною прийнято рішення піти у відставку. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу», – cказано в цьому дописі в соцмережах.



Віталій Богданов – ексдепутат Херсонської міської ради. Про його зникнення ввечері 25 березня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що «вже 20 годин не виходить на зв’язок відомий херсонський політик та проукраїнський активіст Віталій Богданов». Станом на 28 березня інформації про те, що Богданов виходив на зв'язок, не було.



Олександр Мусієнко – голова Чулаківської громади Голопристанського району. 25 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що наразі відомо про 14 політиків та представників місцевого самоврядування, які були викрадені російськими військовими. Серед яких – Олександр Мусієнко та Юрій Палюх, вказала вона. «Україна наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права, ми вимагаємо їхнього негайного звільнення», – сказала урядовиця.

Вона зазначила, що звернулася до Росії з питань звільнення викрадених працівників місцевого самоврядування, і назвала їхні імена й посади.



Олексій Коновалов – депутат Генічеської ради, директор КП «Комунсервіс» у с. Щасливцеве. Про його затримання повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський 28 березня. «Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися на авто у напрямку с. Генічеська Гірка – Генічеськ. На посту окупантів, що біля зруйнованого мосту, відбулася перевірка документів. Військові Росії мають при собі списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був в списках, тож його було затримано та перевезено до Вищого професійного училища 17, м. Генічеськ. Зв’язку із депутатом немає. Дружина залишилася на місці, її не чіпали», – повідомив Соболевський, який в той же день повідомив про звільнення Коновалова.

Соболевський також зазначив, що перевіряється інформація стосовно викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабича та голови Каланчака Світлани Фоміної. Згодом інформацію про викрадення Бабича підтвердили в Голопристанській міськраді.

БЕРДЯНСЬК

Олександр Пономарьов – депутат Верховної Ради України. Про його зникнення 22 березня повідомили в міськраді. На офіційній сторінці його громадської приймальні розповіли, що зв’язок із чоловіком зник ввечері 20 березня. До цього Пономарьов упродовж дня працював у міському гуманітарному штабі Бердянська. Як повідомляють люди з його оточення, депутат відмовився від співпраці з окупаційними силами. Наразі місце перебування Олександра Пономарьова невідоме, зв'язку із чоловіком немає.

Олег Ніколаєв – священник Православної церкви України. Про факт зникнення стало відомо 14 березня від Запорізької єпархії ПЦУ.



«Ще на початку російської агресії він повідомляв, що на його адресу і на адресу його дружини, яка є хворою людиною, надходять погрози з боку, очевидно, прихильників російського вторгнення. Він ще від початку побоювався за своє життя та безпеку, сьогодні ми отримали інформацію, що його окупанти забрали та повезли у невідомому напрямку», – підтвердив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря.



Під вечір того ж дня стало відомо, що священник відпустили. За словами його знайомої, чоловік повідомив, що виїжджати з Бердянська не збирається, але «просить про молитви».



Віталій Шевченко – активіст, організатор проукраїнського мітингу. Про його зникнення стало відомо 15 березня. «Просто з кафе «Капучино» після мітингу на очах у багатьох. [Разом із Шевченком викрали] ще кількох активістів», – повідомило місцеве видання «Бердянськ24».



Вікторія Рощина – журналістка hromadske. Редакція повідомила, що з 12 березня не може вийти на зв'язок із журналісткою, яка перебувала на території Бердянська.



«16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ РФ. Журналістка hromadske Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. 11 березня ми опублікували текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар. У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях», – йдеться в розповіді редакції.



Вже 21 березня стало відомо, що журналістка – на свободі після перебування у полоні російських військових.



До звільнення жінки проросійські ЗМІ та Telegram-канали почали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що нібито вони врятували їй життя.



«Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом», – повідомили тоді у hromadske.



Тетяна Типакова – місцева активістка, про викрадення якої повідомили 20 березня. Дочка Тетяни Типакової повідомила, що її маму викрали з її власної оселі. 21 березня дочка повідомила, що жінку відпустили.

МЕЛІТОПОЛЬ

Іван Федоров – міський голова Мелітополя. Був затриманий російськими силами 11 березня під час роботи в кризовому центрі. Керівництво України на найвищому міжнародному рівні вело перемовини, щоб домогтися звільнення Федорова. Мер був звільнений 16 березня в обмін на 9 полонених російських солдатів 2002-2003 року народження.

За словами Івана Федорова, обміняли його не з першого разу – перша спроба виявилася невдалою. Зазначає, окупанти возили його в автомобілі сім годин з мішком на голові та ставили низку вимог, на які він не погодився.

Михайло Кумок – журналіст, видавець, директор «МВ-Холдингу», колишній директор телерадіокомпанії Мелітополь. За словами генеральної директорки «МВ-Холдингу» Анни Медвідь, Михайло Кумок на момент викрадення повністю відійшов від редакційних справ. Затриманий 21 березня – в цей же день був звільнений з полону. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за фактом викрадення російськими окупантами працівників редакції «Мелітопольські відомості» в прокуратурі розпочали кримінальне провадження.

Тетяна Кумок – активістка, громадянка Ізраїлю та України, донька директора холдингу «МВ-Холдинг» Михайла Кумка, затримана 21 березня, в цей же день була звільнена.

Віра Кумок – дружина видавця Михайла Кумка, затримана 21 березня, в цей же день була звільнена.

Юлія Ольховська – журналістка з Мелітополя, затримана 21 березня, в цей же день була звільнена.

Любов Чайка – журналістка з Мелітополя, затримана 21 березня, в цей же день була звільнена.

Євгенія Борян – випускова редакторка газети «Мелитопольские ведомости». Затримана 21 березня, в цей же день була звільнена.

Йосип Залізецький – батько директорки «Главной газеты Мелитополя» та сайту «РІА Мелітополь» Світлани Залізецької. Чоловік був затриманий 23 березня – у будинку своєї доньки.

Світлана Залізецька зазначила, що вона не в Мелітополі, але впевнена, що в такий спосіб російські окупаційні війська намагаються змусити її співпрацювати або припинити роботу сайту. За словами Світлани, Йосипу Залізецькому 75 років, має перенесений інсульт за плечима. Через три доби чоловіка відпустили.

Ольга Гайсумова – активістка з Мелітополя. Викрадення відбулось під час проукраїнського мітингу, у якому Ольга брала участь. Акції проти окупації в Мелітополі з 1 березня відбувалися щодня. За підрахунками Запорізької обласної військової адміністрації, кількість мітингувальників досягала понад 2000 містян. Жінку звільнили 20 березня. Активістка розповіла, що до неї застосовували психологічний тиск та схиляли до співпраці.

Також Гайсумова розповіла, що 20 березня її з мішком на голові вивезли за 25 кілометрів від Мелітополя та висадили у поле, після чого вона виїхала у безпечне місце.

Сергій Славов – чоловік депутатки Запорізької обласної ради Ірини Славової, затриманий 15 березня, в той же день відпустили.

Сергій Прима – голова райради з Мелітополя. Був викрадений 13 березня, після обшуку у власному домі. Повідомлялось, що обшук у нього проводили 8 осіб, забрали документи усі та мобільні пристрої.

Дмитро Бодю – єпископ церкви «Слово життя», затриманий 19 березня. За повідомленням inform.zp.ua, він мав проукраїнську позицію, що не сподобалось окупантам.

Перелік викрадених та зниклих майже щодня поповнюється новими випадками. Інформацію про це ми будемо додавати сюди.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.