Як Запорізька область чинить спротив?

Радіо Свобода продовжує цикл розповідей про ситуацію на місцях у різних регіонах України з початком повномасштабного вторгнення Росії та про спротив, який чинять українські воїни та місцеві жителі.

Цього разу журналісти розповідають про Запорізьку область, в якій низка районів потрапили під тимчасовий контроль російських військ.

Українська влада намагається вивезти жителів таких міст та сіл у безпечніші місця. Евакуація триває.

Що відбувається в регіоні? Як російські військові поводять себе по відношенню до місцевих? Яким чином намагаються загітувати їх перейти на бік російської армії? І як на це реагують місцеві жителі?

Наразі українська влада намагається евакуювати цивільне населення з гарячих точок Запорізької області.

В той же час Збройні сили України, бійці тероборони, волонтери, громадяни – всі тримають оборону, кажуть у обласній військовій адміністрації. А російська армія, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, регулярно несе втрати. Як серед особового складу, так і у технічному забезпеченні.

«Під час бойового зіткнення в одному з населених пунктів наші військові знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення ГАЗ-2330 «Тигр», а одну машину «затрофеїли», – написав він і показав «трофейне» авто з білою літерою Z.

За словами речника Запорізької обласної військової адміністрації, полковника ЗСУ Івана Арєф'єва, під тимчасовою окупацією російських військ в регіоні залишаються такі райони – Василівський (входить місто Енергодар), Мелітопольський, Бердянський, частково – Пологівський.

«Російські інтервенти продовжують влаштовувати справжні акти геноциду у населених пунктах. Вони постійно обстрілюються авіацією, реактивною артилерією, ракетами. Влаштовують обстріли гуманітарних коридорів, через які намагаються врятуватися цивільні люди», – стверджує полковник Арєф'єв.

І нагадав: «Був ганебний випадок обстрілу карети швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя пару днів тому. Обстріли автівки «Укрпошти» з танка, під час якого загинули чоловік і жінка, які розвозили пенсії та пошту».

Місцеві жителі розповідають, що росіяни забирають у них мобільні телефони, перевіряють їх. Шукають тих, хто інформує українських правоохоронців про пересування російської техніки.

Такі випадки, зокрема, каже Арєф'єв, були в Мелітопольському, Бердянському районах.

Про те, як себе поводять російські загарбники по відношенню до мирного населення, журналістам Радіо Свобода на умовах анонімності розповіла жителька Приморська. Це курортне містечко на узбережжі Азовського моря, між Мелітополем і Бердянськом.

У Приморську, за її свідченнями, військові армії РФ встановили блокпости – на в’їзді та виїзді з міста.

«7 чоловік у нас потрапили в полон. На одному з блокпостів вони виконують для них різні роботи – окопи риють, зводять якісь огорожі. Батюшка ходив до них, казав, відпустіть. Ми на мітингах про це постійно говоримо. Днями кількох з них, нарешті, відпустили додому» – розповіла вона.

Щоб загітувати місцеве населення перейти на бік Росії, мешканцям Запорізької області роздають пропагандистські листівки. Так, у Мелітополі у такий спосіб містян намагаються переконати у тому, що начебто «Росія гарантує мир та безпеку», закликають до «взаємодії», а українським військовослужбовцям пропонують «скласти зброю і йти додому».

У коментарі Радіо Свобода речник Запорізької ОВА пояснив: «Ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень. У них є люди, які виходять, агітують, спілкуються. Один із жителів міста Мелітополь також розповідав, що їм кажуть, мовляв, ми вам всі кредити пробачимо».

Але жителі Запорізької області вигадали, як висловити окупантам свою незгоду. Вони виходять на вулиці, протестуючи проти російського вторгнення.

Такі акції проходять у Бердянську, Токмаку, Енергодарі.

У Мелітополі кожен день виходять на вулиці – без зброї і насилля, але з українськими прапорами.

Протестують і жителі Приморська – з першого дня окупації.

Жителька міста, з якою спілкувалась Радіо Свобода, згадує, що після мітингу 6 березня, російські військові вирішили демонстративно зняти український прапор з головного флагштока Приморська.

«Наш прапор України знаходиться в центрі – великий такий, три на вісім метрів. Ми його купили, повісили, щоб всі бачили. Що ми – це Україна, щоб це бачили окупанти. І в той день вони його зняли і спалили на центральній площі, щоб всі це бачили», – каже жінка.

Але активну частину жителів міста це не злякало, стверджує вона, а навпаки: вони продовжують кожен день виходити на акцію протесту, «як на роботу». Щоб висловлювати свою незгоду вголос.

«Нас виходять десь сто чоловік. Комусь – все одно. Хтось – дивиться російське телебачення. Комусь страшно. Виходить четверта категорія – тих людей, яким все одно, що будуть казати сусіди, яким байдуже, чи будуть в них стріляти, вони просто хочуть перемоги України. Ось через це і виходимо. Заради цього. Нам важливо не залишатись під російською диктатурою», – розповідає жителька Приморська.