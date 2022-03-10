У Мелітополі і Приморську – акції протесту цивільного населення проти російської присутності

У Запорізькій області тривають акції протесту населення міст, які опинитися під контролем російських сил. 10-ий день поспіль на ходу центром міста під національними прапорами виходять жителі Мелітополя. Відеотрансляцію з місця події вела місцева активістка Ольга Гайсумова.

Під час ходи її учасники скандували «Мелітополь – це Україна». А один із місцевих інтернет-ресурсів також повідомив у своєму телеграм-каналі, що учасники акції закидали паперовими літачками будівлю СБУ у Мелітополі, яка нині зайнята російськими військовими.

Тривають акції протесту і в місті Приморську. Спочатку відбувся мітинг, під час якого керівництво міста доповіло учасникам акції про ситуацію у населеному пункті, після чого ті пройшлися центром Приморська з національними прапорами. Трансляцію з місця події у соцмережах вів один із місцевих інтернет-ресурсів.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.