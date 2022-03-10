ДБР підозрює 38 чиновників і правоохоронців у «держзраді»і «допомозі агресору»

Державне бюро розслідувань розслідує 38 кримінальних проваджень щодо допомоги Росії українськими посадовцями і правоохоронцями. Усі вони відкриті за статтею 111 Кримінального кодексу України – «державна зрада».

«Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога... Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську.

Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях», – заявили у ДБР.

При цьому там наголосили, що ДБР фіксує «лише поодинокі випадки» переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади.

«Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину... Викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами... Усі зрадники будуть затримані й понесуть сувору відповідальність перед законом», – зазначають у відомстві.

28 лютого Служба безпеки України повідомила про підозру меру Куп’янська Геннадію Мацегорі та відкрила щодо нього кримінальне провадження за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.