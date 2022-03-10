Омбудсмен: від початку вторгнення РФ в Україні загинула 71 дитина, понад 100 – поранені

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що від початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина й ще понад 100 дітей зазнали поранень. За її словами, це дані на 11:00 10 березня.

«У Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка і двоє дітей 2021 року народження). 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині», – написала Денісова у повідомленні у фейсбуці.

«Вночі в результаті чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити. В Ірпені Київської області 10-річна дівчинка зазнала наскрізного уламкового поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані», – додала вона.

Омбудсмен звинуватила Росію у порушенні всіх Женевських конвенцій і вкотре закликала країни НАТО закрити небо над Україною.

Напередодні Денісова повідомляла про 61 загиблу дитину.

Росія напала на Україну 24 лютого, своє вторгнення Кремль називає «військовою операцією», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.