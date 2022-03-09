Внаслідок російської агресії загинула 61 дитина, доля 55 дітей у Ворзелі невідома – Денісова

Наразі невідома доля 55 дітей з будинку дитини у Ворзелі, що під Києвом, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 9 березня.

За її даними, на 13-у годину середи відомо про загибель 61 дитини внаслідок нового російського вторгнення.

«Станом на 13 годину 9 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні 61 дитина загинула та 100 дітей отримали поранення. Невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини в місті Ворзелі на Київщині», – написала Денісова на своїй фейсбук-сторінці.

Вона нагадала про загибель шестирічної дитини у Маріуполі через зневоднення, а також про загибель п’яти людей, у тому числі двох дітей, через авіаудар у Малині Житомирської області увечері 6 березня.

«Такі дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, порушують основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!» – закликала омбудсменка.

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Росія напала на Україну 24 лютого, своє вторгнення Кремль називає «військовою операцією». З того дня по 6 березня, за даними ООН, зафіксовано 1207 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.