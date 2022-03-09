Венедіктова: вже 4 країни почали розслідування воєнних злочинів РФ

Вже чотири європейські країни почали розслідування воєнних злочинів Росії, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, це Литва, Польща, Естонія й Німеччина.

«Світова коаліція заради справедливості росте щодня. Разом переможемо і на юридичному фронті», – написала Венедіктора на своїй сторінці у фейсбуці 8 березня.

«Голос Америки» із посиланням на німецькі ЗМІ повідомив, що Федеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування можливих воєнних злочинів Росії на території України після збройного вторгнення, і що прокурори мають дані, які вказують на вже скоєні злочини, і є ймовірність, що їх кількість буде збільшуватися.

Видання Der Spiegel з посиланням на джерела в судових колах пише, що прокуратура перевіряє повідомлення про можливе застосування російською армією касетних бомб та удари по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі.

Відповідно до міжнародного кримінального кодексу, федеральна прокуратура тієї чи іншої держави може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

На початку березня Міжнародний кримінальний суд за зверненням 39 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок вторгнення РФ в Україну.

7 березня у Міжнародному суді ООН у Гаазі почалися слухання за позовом України до Росії у справі щодо обвинувачень в геноциді. Росія слухання бойкотувала.