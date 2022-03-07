«Це лише зараз виглядає як фантастика»: Кулеба про справу щодо агресії Росії в МКС

Притягнення російських можновладців до відповідальності за агресію проти України реальне, але вимагатиме часу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він сказав на онлайн-брифінгу 7 березня.

Таким чином міністр відповів на питання про те, чи зможе суд у Гаазі притягнути винних до відповідальності.

«В міжнародному кримінальному суді якраз йдеться про персональну відповідальність людей. Звісно, зараз це виглядає як фантастика, що на лаві підсудних колись опиниться хтось із російських можновладців, але це лише зараз виглядає як фантастика», – запевнив дипломат.

Читайте також: МОУ: обстріл Харкова бомбардувальником – злочин, про який повідомлять Гаагу

Він назвав «єдиною проблемою міжнародного правосуддя» те, що воно потребує часу.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія.