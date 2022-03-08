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Росію судять в Гаазі: як відповість за війну в Україні? (відео)

Росію судять в Гаазі: як відповість за війну в Україні? (відео)
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Росію судять в Гаазі: як відповість за війну в Україні? (відео)

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Суд ООН 7 березня відкрив справу за позовом України проти Росії і заслухав аргументи України. Міжнародний суд у Гаазі призначив друге засідання на 8 березня, щоб дати Росії можливість навести свої докази, але Москва бойкотувала судове засідання.

Міжнародний суд заявив, що ухвалить рішення за позовом «якнайшвидше».

Україна домагається ухвали суду, щоб Росія «негайно зупинила військові операції», розпочаті Москвою 24 лютого, «заявленою метою яких РФ назвала запобігання геноциду» у районах Луганської та Донецької областей, де підтримувані Росією сили воюють з урядовими військами з 2014 року.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.

Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні.

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