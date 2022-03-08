ООН: число біженців з України досягло 2 мільйонів

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що кількість людей, які втекли з України через масштабне вторгнення Росії, досягла двох мільйонів.

Гранді заявив про це на пресконференції в Осло після відвідування Молдови, Польщі й Румунії, які приймають біженців, що перетинають кордон з України після вторгнення Росії 24 лютого.

Гранді сказав, що для порівняння, балканські війни в Боснії та Косові зробили біженцями «можливо, від двох до трьох мільйонів людей, але протягом восьми років».

У той час, як інші частини світу «бачили таке», додав Гранді, «в Європі це вперше з часів Другої світової війни».

Тим часом, верховна представниця ООН із прав людини Мішель Бачелет закликала дати змогу безпечно виїхати мирним жителям, заблокованим у численних зонах бойових дій в Україні.

«Я повторюю свій терміновий заклик до припинення бойових дій», – сказала Бачелет у відеозверненні до Ради з прав людини.

7 березня УВКБ ООН оцінило кількість біженців у понад 1,7 мільйона. Зокрема, більше ніж мільйон із них поїхали до Польщі.