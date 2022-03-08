Зеленський: «я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції»

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу. В інтерв’ю американському телеканалу ABC News він наголосив, що Україна готова до діалогу і пошуку компромісу, але не до капітуляції.

Так президент відповів на запитання ведучого щодо реакції України на вимоги Росії для припинення вогню: змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО, визнати Крим російським і «незалежність» угруповань «ЛДНР».

«Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолонув до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей і конфронтації з Російською Федерацією», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче бути країною, яка «просить щось навколішки», і не збирається нею бути.

«Я говорю про гарантії безпеки. Думаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім Росії, ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території будуть жити далі», – сказав Зеленський.

«Ми не готові до ультиматумів… Що має бути зроблено: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню. Я гадаю, це те, де він перебуває», – додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна сьогодні бореться за свою свободу та незалежність, але успіх цієї боротьби залежить не лише від України, але й від усіх країн цивілізованого світу.

«Сказати, скільки ми можемо витримати, – багато речей залежить не тільки від нас. Ми витримаємо. І навіть якщо вони зайдуть в усі міста, буде партизанська війна. Ніхто нашу свободу і незалежність не віддасть. Сьогодні – тут, завтра – країни Балтії, післязавтра – Польща, потім – Німеччина», – сказав Зеленський.

За словами президента, під час розмови з президентом США Джозефом Байденом він закликав надати підтримку України в небі.

«Ми хочемо паритету в небі, хоча б так, щоб був баланс. Ми не можемо віддавати перевагу тільки Російській Федерації, тому що вона нас бомбить, розстрілює, кидає бомби, запускає ракети, бойові гвинтокрили, винищувачі, літаки – багато всього. Ми цього не робимо, тому що в нас немає неба, ми його не контролюємо», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що президент США може докласти додаткових зусиль для вирішення цього питання.



«Я впевнений, що президент може зробити більше. Я впевнений, що він може. І я хочу вірити, що він здатний зробити це», – сказав Зеленський.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.