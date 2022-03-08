Янукович звернувся до Зеленського і закликав зупинити кровопролиття «за будь-яку ціну»

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік у Росію у 2014 році після масових протестів і розстрілів протестувальників у Києві, звернувся до президента України Володимира Зеленського, закликавши його «за будь-яку ціну» зупинити кровопролиття в Україні та досягти мирної угоди з Росією.

Текст заяви Януковича 8 березня оприлюднило російське державне агентство «РИА Новости».

У ньому колишній президент, якого в Україні раніше засудили за держзраду, пише, що хоче звернутися до Зеленського «по-президентськи і навіть трохи по-батьківськи».

Він пише, що після Майдану в 2014 році приніс себе і свою владу «в жертву», щоб уникнути «широкомасштабного кровопролиття» в країні, і закликав Зеленського зробити те саме.

Він також стверджує, що у нинішній війні винні насамперед ті, хто, за його словами, «розв’язав АТО» (антитерористична операція на Донбасі) у 2014 році.

Про Росію – її роль у конфлікті, що почався 8 років тому, і про її нинішнє масштабне вторгнення в Україну – Янукович зовсім не згадує, президента Росії Володимира Путіна до миру не закликає.

Кілька років Янукович майже не робив жодних політичних заяв. Напередодні з’явилося повідомлення, що його літак прилетів до Мінська, а у прокремлівських ЗМІ і телеграм-каналах почали з’являтися припущення, що Росія хоче якось використати цю фігуру у нинішній війні.

Реакції Володимира Зеленського на це звернення наразі не було.