Розстріл мітингувальників на Майдані: розслідування щодо Януковича і 9 експосадовців завершили

Офіс генерального прокурора повідомляє, що слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів завершили досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича і дев’яти колишніх високопосадовців, «які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці».

«Оскільки ексвисокопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства і суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення захисників із матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, крім Януковича, йдеться про колишніх голову Служби безпеки, міністра внутрішніх справ, керівника ГУ МВС України в Києві та їхніх заступників, командувача внутрішніх військ МВС України, міністра оборони України, командира столичного полку міліції особливого призначення «Беркут».

Розслідуванням встановлено, що вони «хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі експрезидента. Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів».

Дії колишнього президента й екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам, наголосили в ОГП. За повідомленням, всього постраждали 887 цивільних осіб і 132 правоохоронці, завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Підозрюваним інкримінували організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

У рамках кримінального провадження розслідувано 1019 епізодів злочинних дій, матеріали провадження налічують більше 1500 томів, кажуть в Офісі генпрокурора.

«Прокурорами та слідчими проведено понад 4500 допитів свідків та потерпілих, понад 1000 слідчих експериментів, більше 2000 оглядів місця подій, документів, відеозаписів, більше 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз», – йдеться в повідомленні.

Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.