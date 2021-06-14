Суд виніс перший вирок «беркутівцям» за розгін Майдану 30 листопада

Шевченківський районний суд Києва виніс перший вирок у справі про розгін протестувальників 30 листопада 2013 року. Вирок щодо ексслужбовців загону спеціального призначення «Беркут» Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня зачитав суддя Володимир Бугіль 14 червня.

Суд визнав обвинувачених винними в «перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинене групою осіб, що супроводжувалось насильством або погрозою застосування насильства».

Вони отримали по три роки ув’язнення із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на такий же термін.

Як зазначають у Адвокатській дорадчій групі, яка займається справами потерпілих учасників Революції гідності, суд також визнав Ейсмонта та Мохоня винними у перешкоджанні мирним зібранням та службовому підробленні але звільнив від покарання через закінчення терміну давності.

Крім того, як зазначають у групі, суд задовольнив цивільний позов потерпілого Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Національної поліції в Києві та Міністерства внутрішніх справ про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень.

Суд дійшов висновку, що Ейсмонт і Мохонь затримали Федяя на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року і склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення із неправдивими відомостями.

Вирок прокоментувала одна з адвокатів Небесної сотні Євгенія Закревська.

«Це перший реальний вирок беркутам у справах Майдану. І перший обвинувальний вирок по подіях 30-го листопада!» – наголосила вона.

Водночас Закревська нагадала про можливість оскаржити вирок і висловила надію, що до розгляду справи в апеляції обвинувачені не зможуть виїхати на непідконтрольну Києву територію України.

МВС і Національна поліція наразі публічно не коментували рішення суду.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.