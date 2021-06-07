Чорновол повідомила, що судді в її справі взяли самовідвід

Судді у справі проти екснародної депутатки Тетяни Чорновол взяли самовідвід – про це вона повідомила у відеокоментарі, який поширила ініціатива «Правотворець».

За словами Чорновол, засідання зайняло загалом близько 15 хвилин. Вона припустила, що судді взяли самовідвід через її політизованість.

«Було зачитано аргументацію суду, чому вони беруть самовідвід: тому що вони брали участь у справі беркутівців як судді. А позаяк мою справу слідчі в різних інтересах то об’єднували, то роз’єднували з різними справами, десь там виник номер такої справи, де якраз судили беркутівців, і вони знайшли цей номер справи, вчепилися, що були в судовому процесі в цій справі, і написали, що беруть самовідвід і тікають якомога далі від цієї політичної замовної справи», – сказала вона.

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Учасниця Революції гідності додала, що наразі невідомо, який суд буде розглядати її справу. За її словами, всі судді Печерського суду брали в ній участь на етапі обрання запобіжного заходу та інших процесуальних рішень.

«У Печерському суді вже всі судді в моїй справі були, зараз цю справу скинуть кудись на село. Чи це добре? Я вважаю, що недобре. Я б хотіла, щоб мою справу розглядав Печерський суд, тому що це їхня відповідальність. Якщо політично замовні справи - це Печерський суд, то хай по повній несуть відповідальність за ці справи», – заявила вона.

Чорновол додала, що судді в менших населених пунктах «менше під наглядом публічності». Дата продовження розгляду, за її словами, також наразі невідома.

У травні засідання у справі Тетяни Чорновол перенесли нібито через хворобу головуючої судді Світлани Смик.

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У грудні 2020 року колишній народній депутатці (8 скликання), учасниці Революції гідності Тетяні Чорновол вручили обвинувальній акт у справі про «умисне вбивство».

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини, яка загинула після підпалу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт. Згодом запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт, який зрештою скасував суд.