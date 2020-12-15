Тетяні Чорновол вручили обвинувальний акт у справі про вбивство

Народна депутатка і учасниця Революції гідності Тетяна Чорновол оприлюднила фото отриманого обвинувального акту у справі про «умисне вбивство».

«Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції гідності», – прокоментувала Чорновол.

Документ містить твердження, що Чорновол нібито «домовилася з невстановленими на даний час слідством особами вчинити підпал» будівлі, де був розташований офіс «Партії регіонів» у лютому 2014 року. Під час цієї пожежі загинув співробітник офісу Володимир Захаров.

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

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16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт. Згодом запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт, який зрештою скасував суд.