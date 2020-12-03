Серед білоруських співробітників ОМОНу впізнали колишніх бійців «Беркуту»

Серед нинішніх білоруських ОМОНівців, які беруть участь в розгонах мирних протестів у Мінську, білоруські журналісти змогли ідентифікувати колишніх співробітників українського спецпідрозділу «Беркут». Саме «беркутівці» в 2013–2014 роках брали участь у жорстких розгонах учасників протестів на Майдані в центрі Києва. Після приходу до влади нової політичної команди багато хто з них втік від слідства. Одних помітили в окупованому Криму, інших – у Росії, і ось зараз кілька людей опинилися серед співробітників білоруських спецпідрозділів.

У центрі Мінська 15 липня затримують прихильників опозиції. Президентська кампанія в Білорусі вже в розпалі. На відео під час затримання ОМОНівцями айтішника Олександра Кувшинова, який намагався проїхати через оточення силовиків на велосипеді, користувачі інтернету ідентифікували колишнього українського «беркутівця» Сергія Панасенка. Тепер він у формі білоруського ОМОНу, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У 2017 році, під час попередніх протестних подій в Білорусі, Панасенко теж був фігурантом журналістського розслідування. Міжнародне співтовариство InformNapalm тоді стверджувало, що білоруська сторона взяла на службу колишніх співробітників українського «Беркуту».

Про їхню участю вже в подіях 2020-го писала Білоруська служба Радіо Свобода. А зараз нові докази опублікувало білоруське видання «Новий час».

Тут теж фігурує прізвище Панасенка – вже не громадянина України, а, як стверджують журналісти, громадянина Білорусі. Після того, як Панасенка вперше ідентифікували в 2017-му під час затримань учасників протестів, в соціальних мережах він змінив прізвище та ім’я, видалив усі свої фотографії. Але його однаково впізнали влітку 2020-го, під час затримання того ж айтішника на велосипеді.

Наступний фігурант розслідування – колишній «беркутівець» Сергій Гавриляк. Щоправда, журналістам вдалося отримати докази участі Гавриляка тільки в подіях 2017 року як співробітника білоруського ОМОНу. На нинішніх протестах він помічений не був. У соціальних мережах Гавриляк зареєстрований під вигаданими прізвищем та ім’ям, доступ до своєї сторінки він обмежив.

Ще один фігурант журналістського розслідування – Анатолій Примак. Він виїхав з України після перемоги Майдану. Вдалося знайти його фото зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що відбувалися в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання «СБ. Білорусь сьогодні» писало про нього як про співробітника мінського ОМОНу. Примак теж почистив свої соціальні мережі, видаливши фото і будь-яку інформацію про попереднє і нинішнє місця роботи.

Проте 6 березня 2020 року ім’я колишнього українського «беркутівця» помітили в справі Центрального районного суду Мінська. Примака викликали до суду як свідка у справі білоруського громадського активіста Миколи Дідка. Щоправда, на засідання Примак не з’явився нібито через хворобу.

Державне видання «СБ. Білорусь сьогодні» своєю публікацією від 2018 року про чергову робочу нараду мінських силовиків допомогло ідентифікувати ще одного українського колишнього «беркутівця» – Дмитра Анцупова. 26 жовтня 2020 року в телеграм-каналі, який розкриває особистості силовиків, причетних до розгону мирних акцій в Білорусі, з’явилася інформація про те, що колишній український «беркутівець» Дмитро Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОНу в Мінську.

Раніше Білоруська служба Радіо Свобода відправляла запит в МВС Білорусі з проханням роз’яснити, скільки колишніх українських співробітників спецпідрозділу «Беркут» зараз працюють в країні, але відповіді не отримала.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», звернувся також до відділу української прокуратури, який займається розслідуванням злочинів, скоєних проти учасників українського Майдану в 2013–2014 роках, в тому числі співробітниками «Беркуту». Там пообіцяли перевірити прізвища помічених на білоруських протестах колишніх «беркутівців» і дати відповідь, чи перебувають вони в розшуку і чи фігурують в матеріалах розслідувань.