Чотири місяці в Білорусі тривають масові акції протесту: десятки, а то й сотні тисяч людей виходять на вулиці, щоб висловити свою незгоду з результатами президентських виборів і насильством з боку силовиків щодо учасників протестів. На цих мітингах в центрі Мінська, як раніше, так і зараз можна побачити невисоку жінку, в руках у якої обов'язково буде біло-червоно-білий прапор. Вона завжди захищає учасників акцій від затримань і безстрашно вимагає повернути прапор, коли силовики виривають його з рук. Це – Ніна Багінська. Для багатьох у Білорусі вона стала символом протесту. У місті з’являються мурали з її зображенням, фото Багінської у вересні опублікував італійський журнал Vogue. З активісткою, яку на вулицях впізнають білоруси, зустрівся Роман Васюкович, кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».