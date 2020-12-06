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06 грудня 2020, Київ 10:30
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«Фактично я – спонсорка міліціонерів, тому їх не боюся». Як живе відома білоруська активістка – відео

«Фактично я – спонсорка міліціонерів, тому їх не боюся». Як живе відома білоруська активістка – відео
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«Фактично я – спонсорка міліціонерів, тому їх не боюся». Як живе відома білоруська активістка – відео

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Чотири місяці в Білорусі тривають масові акції протесту: десятки, а то й сотні тисяч людей виходять на вулиці, щоб висловити свою незгоду з результатами президентських виборів і насильством з боку силовиків щодо учасників протестів. На цих мітингах в центрі Мінська, як раніше, так і зараз можна побачити невисоку жінку, в руках у якої обов'язково буде біло-червоно-білий прапор. Вона завжди захищає учасників акцій від затримань і безстрашно вимагає повернути прапор, коли силовики виривають його з рук. Це – Ніна Багінська. Для багатьох у Білорусі вона стала символом протесту. У місті з’являються мурали з її зображенням, фото Багінської у вересні опублікував італійський журнал Vogue. З активісткою, яку на вулицях впізнають білоруси, зустрівся Роман Васюкович, кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

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