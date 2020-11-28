Який результат кількамісячних протестів у Білорусі – чи можливий зараз діалог з Олександром Лукашенком? Що дав ультиматум Лукашенку і наскільки масовими є сьогодні страйки на білоруських підприємствах? Коли вона відвідає Україну і чи контактує з Офісом президента Володимира Зеленського? Чи хотіла б вона зустрітися з керівником Росії Володимиром Путіним? Як вона оцінює український «Майдан» і якою є зараз її відповідь на запитання «чий Крим?» Про це та чимало іншого – в ексклюзивному інтерв’ю Українській редакції Радіо Свобода лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.