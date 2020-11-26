Тихановська прокоментувала реакцію режиму Лукашенка на протести біля дипустанов Білорусі в Україні

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що реакція режиму Олександра Лукашенка на протести поблизу дипломатичних установ Білорусі в Україні подібна до реакції на дії інших європейських країн щодо Мінська. Про це опозиціонерка заявила в ексклюзиному інтерв'ю Радіо Свобода.

«(Діє) так, як і щодо інших держав, – висилає дипломатів, висилає послів. Це все для того, щоб дуже мало людей залишилося на землі, на місці подій, хто міг би висвітлювати ці події за кордон. Були вислані всі іноземні ЗМІ», – нагадує Тихановська.

Опозиціонерка наголосила, що українці для «дружній народ, можна сказати, братній», «і тепер, коли ми проходимо такий своєрідний етап нашої історії, ми чуємо тільки слова підтримки від українців».

«Ну, звісно, ми одне від одного нікуди не дінемося і діватися нікуди не хочемо. І будемо тільки в майбутньому з новим президентом підтримувати наші відносини», – наголосила Тихановська.

Раніше сьогодні білоруське Міністерство закордонних справ повідомило, що викликало українського посла Ігоря Кизима і вручило йому ноту, «в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з безперервною серією антибілоруських акцій» біля посольства Білорусі в Україні і зажадала «гарантувати на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року».

У Києві регулярно відбуваються акції на підтримку протестів у Білорусі, що тривають від серпня й основною вимогою яких є відставка Олександра Лукашенка.