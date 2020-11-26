МЗС про ноту Мінська: «надмірно емоційна і в цілому безпідставна» реакція

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту і вважає реакцію білоруської сторони «надмірно емоційною і в цілому безпідставною», повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Николенко.

«Україна – європейська демократична держава, свобода слова і свобода зібрань для якої має фундаментальне значення. Ми вважаємо, що жодних підстав для обмеження права на мирний протест у цій ситуації не існує. Правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протесту гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників», – заявив речник.

У МЗС наголошують, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичної відносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

«І ми особливо очікуємо, що білоруська сторона також із належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету, на кшталт безпідставних доглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону. Також пригадуємо, що в період Революції гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України й обраного українським народом європейського курсу», – заявили у МЗС.

Раніше сьогодні білоруське Міністерство закордонних справ повідомило, що викликало українського посла Ігоря Кизима і вручило йому ноту, «в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з безперервною серією антибілоруських акцій» біля посольства Білорусі в Україні і зажадала «гарантувати на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року».

У Києві регулярно відбуваються акції на підтримку протестів у Білорусі, що тривають від серпня й основною вимогою яких є відставка Олександра Лукашенка.