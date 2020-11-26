МЗС Білорусі вручило українському послу ноту протесту

Українського посла Ігоря Кизима 26 листопада викликали у Міністерство закордонних справ Білорусі. Про це повідомили у білоруському відомстві.

«Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року», – мовиться у повідомленні.

У МЗС Білорусі стурбовані «бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій».

«Відзначено, що протиправна діяльність радикальних елементів у будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників Посольства та членів їх сімей. Заявлено, що Республіка Білорусь очікує реакції української сторони в зв'язку з провокаціями біля Почесного консульства Республіки Білорусь у Львові і виходить з того, що акти вандалізму там будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання», – заявили у МЗС Білорусі.

10 серпня під посольством Білорусі в Києві на акції протесту на підтримку білоруської опозиції затримали кількох людей, зокрема і експолітв’язня з Криму Олександра Кольченка.

Під час пікету сталася сутичка між протестувальниками і поліцією. Пізніше всіх затриманих відпустили. За даними української поліції, «група чоловіків» порушувала правопорядок під час акції біля посольства Білорусі. Кольченко отримав 40 годин громадських робіт за звинуваченням у «дрібному хуліганстві».

Відтоді у столиці України відбулися ще кілька акцій на підтримку протестів у Білорусі.