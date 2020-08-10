Правозахисники: на акціях у Білорусі затримано 140 людей

У Білорусі під час стихійних протестних акцій після завершення голосування на виборах президента міліція затримала не менш як 140 людей, повідомили у фейсбуці правозахисники з центру «Весна».

Вони відзначили, що затриманих може бути набагато більше. Сутички учасників протестів із силовиками тривали приблизно до третьої години ночі 10 серпня.

У МВС Білорусі поки не називають точну кількість затриманих. У МВС визнали використання водометів, світлошумових гранат, гумових куль і інших засобів для розгону демонстрантів.

Судячи з кадрів з місця подій, деякі учасники акції зазнали серйозних травм. Точне число потерпілих поки невідомо.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції. Організаторам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомив керівник відомства Іван Носкевич.

Жителі Мінська, Бреста, Гродно та інших міст вийшли на вулиці після того, як ЦВК оголосила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка. Демонстранти вважають вибори сфальсифікованими.

Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі вже 26 років, не з'являвся на публіці і не робив ніяких заяв після ранку неділі, коли голосував і спілкувався з журналістами.