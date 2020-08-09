Лукашенко заявив про листа від Путіна «на п’яти сторінках»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що отримав від президента Росії Володимира Путіна листа з інформацією про російських громадян, затриманих у Білорусі незадовго до президентських виборів у цій країні.

Лукашенко вранці 9 серпня проголосував на виборах у Мінську і після цього поспілкувався з журналістами.

За його словами, в ході недавньої телефонної розмови з Путіним він дорікнув президентові Росії в тому, що Москва перейшла з Білоруссю «з братніх на партнерські відносини». Путін у відповідь, за словами Лукашенка, запевнив, що відносини будуть братніми.

Лукашенко додав, що після цієї розмови отримав від президента Росії листа «на п’яти сторінках» «із викладом всіх фактів» про затриманих у Білорусі 33 громадян Росії. За словами білоруського президента, Слідчий комітет зараз розглядає ці факти.

«Якщо хтось чекає, що у нас абсолютно зіпсувалися відносини з Росією – помиляєтеся», – сказав Лукашенко.

Громадян Росії затримали під Мінськом наприкінці липня і згодом відправили під арешт, їм інкримінують підготовку до заворушень під час виборів у Білорусі.

Сам Лукашенко неодноразово коментував їхнє затримання, стверджуючи, що росіян направили у Білорусь цілеспрямовано, з метою втручання у вибори, і називаючи «брехнею» версію російських офіційних осіб про те, що вони прямували через Мінськ транзитом у Туреччину й інші країни.

Білоруські правоохоронні органи назвали затриманих росіян бойовиками так званої «ПВК Вагнера». Серед них знайшлися люди, які раніше воювали на Донбасі проти української армії.

Україна заявила, що буде домагатися екстрадиції затриманих. Російські офіційні особи, в свою чергу, критикували білоруську владу.

У ході передвиборчої кампанії Лукашенко, який балотується на шостий термін і стикається з масштабними вуличними акціями опозиції, неодноразово звинувачував російські структури в підтримці його опонентів, зокрема недопущених на вибори Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. Особисто Путіна у втручанні в вибори він не звинувачував.