Лукашенко чи Путін: хто кого підставив з бойовиками «Вагнера» у Білорусі?

Цього тижня Білорусь обиратиме президента. Нинішній її очільник Олександр Лукашенко планує переобратися вшосте і, вочевидь, це найскладніші для нього вибори. Чи може Білорусь стати для Росії другою Україною? Що роблять в Білорусі бойовики приватної військової компанії «Вагнера»? Чи домовляться Путін і Лукашенко? Якою буде Білорусь після виборів? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Білоруські державні ЗМІ повідомили, що 33 росіян затримали в санаторії під Мінськом. За повідомленням, вони нібито планували заворушення і навіть теракти напередодні президентських виборів у Білорусі.

«При собі у кожного – по ручній поклажі та на всіх – три великих важкі валізи. Приїжджі поводяться тихо і по-армійськи дисципліновано. Навіть в месенджерах все чітко і по пунктах», – мовиться на білоруському телеканалі.

– Це абсолютно точно встановлено, що це компанія «Вагнера»? – запитує президент Білорусі Олександр Лукашенко силовиків.

– Так, – відповідають ті.

– Приватна військова компанія?

– Так.

Практично відразу білоруські медіа опублікували список затриманих. Частина росіян – вже фігурували в розслідуваннях журналістів як бойовики приватної військової компанії «Вагнера».

Те, що вони раніше воювали в групі «Вагнера», це точно

«Ми не знаємо, ким вони були на момент затримання. Тобто вони могли, наприклад, відслужити контракт у «Вагнері», а потім перейти в іншу організацію. Але те, що вони раніше воювали в групі «Вагнера», це точно», – зазначає засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Із єдиним із затриманих не в санаторії під Мінськом, а на півдні країни –Андрієм Бакуновичем – «Донбас Реалії» навіть намагалися поспілкуватися два роки тому.

Його прізвище було в написаному від руки рапорті про нагородження бойовиків російським «Орденом мужності» за «Дебальцівську операцію» у лютому 2015-го. Але в листуванні з «Донбас Реалії» Бакунович все заперечував. І відразу ж видалив свій профіль із соцмереж. Його родичі тоді теж виявилися небагатослівними: «Інформація засекречена, він – військовий».

Андрій Бакунович має подвійне громадянство – Білорусі та Росії

«Це 42-річний Андрій Бакунович, який має подвійне громадянство – Білорусі та Росії. За інформацією його родичів, яку ми отримали, він живе в країні (Білорусі – ред.) вже 3-4 роки і нікуди не виїжджав, відновлюючись після операції», – розповідає журналістка, співавторка книги «Білоруський Донбас» Катерина Андреєва.

В історії з «вагнерівцями» в Білорусі напередодні президентських виборів більше запитань, аніж відповідей. Одне з них – чи дійсно російські бойовики збиралися влаштовувати теракти в Білорусі?

Білоруський президент Олександр Лукашенко вимагає від Кремля пояснень. А президент Росії Володимир Путін у відповідь екстрено збирає Раду безпеки. За версією Москви, для затримання немає підстав: нібито в Білорусі ця група була проїздом.

«Я дивлюся на реакцію росіян, вони виправдовуються і кажуть, що ледь не ми їх самі сюди завезли. Ну, ясно. Треба ж якось виправдати свої брудні наміри», – заявив Лукашенко.

Офіційна відповідь російського посла в Білорусі: група росіян мала намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня в рамках виконання зобов’язань за комерційним контрактом – з охорони енергетичної інфраструктури та ресурсів за кордоном.

Показово, що Туреччина – один з головних військових супротивників російських найманців, як в Сирії, так і в Лівії.

Навіщо ж «вагнерівцям» ризикувати, прокладаючи маршрут через інші країни, якщо можна використовувати російські військові літаки?

Швидше за все, вони слідували в Судан. Де немає прямих державних інтересів Росії, але є комерційні інтереси Пригожина

«Якщо, наприклад, найманці відправляються в Сирію для вирішення, скажімо так, державних завдань, наприклад, штурмувати Пальміру або боротися з противниками Асада, тоді напевно Міноборони надасть літаки – забере звідки завгодно і привезе куди завгодно. Тут же ми маємо справу, швидше за все, з тим, що вони слідували, наприклад, в Судан. Де немає прямих державних інтересів Росії, але є комерційні особисті інтереси Пригожина. Зокрема, з розслідування The Bell ми знаємо, що в Судані є компанія Пригожина, яка займається видобутком золота», – зазначає Руслан Левієв.

Непряме свідчення цієї версії – суданські гроші і навіть сім-карта, які промайнули на кадрах білоруського сюжету про облаву на «вагнерівців». Ще у кожного із затриманих при собі були закордонні паспорти. А росіянам для відвідування союзної Білорусі достатньо лише внутрішнього документа.

– «А ви ж в курсі, що ми з Росії? – обурювалися російські бойовики під час затримання.

– А ви в курсі, що ви на території Білорусі?» – відповідали білоруські силовики.

Навряд чи у Путіна є зараз підстави для таких різких і необдуманих дій щодо Білорусі

«Навряд чи у Путіна є зараз підстави для таких різких і необдуманих дій щодо Білорусі. Я думаю, що він розраховує залишити Білорусь в сфері своїх геополітичних інтересів, може, навіть збільшити вплив на Білорусь, контроль над Білоруссю м’якшими і безболісними методами», – вважає білоруський журналіст ресурсу «Белсат» Ігор Ілляш.

«Щоб вони, як Путін каже, пургу не гнали! Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно, не винні – добре. У нас немає ніяких цілей зганьбити близьку нам країну», – зауважив Лукашенко.

Навіщо ж Лукашенко звинуватив «вагнерівців» в спробі втрутитися в білоруські вибори? Ситуація за тиждень до дня голосування в Білорусі напружена – кілька суперників у передвиборчій гонці чинного президента заарештовані. Дружина одного з них – Світлана Тихановська – збирає багатотисячні мітинги. І цього разу в чесній перемозі, здавалося б, вічного «бацька» аналітики сумніваються.

Те, що ЦВК оголосить про перемогу Лукашенка – ймовірність 99%. Питання тільки: скільки Лукашенко набере в реальності

«Те, що Центральна виборча комісія оголосить про перемогу Лукашенка – ймовірність 99%. Питання тільки: скільки Лукашенко набере в реальності. Бо якщо не з 1994 року, то щонайменше з 2001-го вперше ситуація така, що Лукашенко може трохи не дібрати до 50%. І ось якраз скільки буде це «трохи» – є ключовим для стійкості системи. Питання не в легітимності влади з точки зору населення, а питання в легітимності влади з точки зору представників самої влади, самих білоруських еліт. У тоталітарній системі це катастрофа, тому що сліпого виконання наказів вже не буде», – переконаний експерт українського Інституту майбутнього Ігар Тишкевіч.

Лукашенко намагається показати, якщо він не залишиться президентом Білорусі, то буде так само, як в Україні

Цього разу Лукашенко побудував свою передвиборчу кампанію в тому числі і на публічній критиці Кремля. І затримання «вагнерівців» – логічно вписується в його антиросійську тактику.

«Олександр Лукашенко намагається показати цією дією, що якщо він не залишиться президентом Білорусі, то з цією країною буде приблизно так само, як в Україні. Тобто Майдан, революція, Росія зі своїми найманцями і сепаратистами, анексія, розруха, злидні і так далі», – наголошує Руслан Левієв.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться вже 9 серпня. І хто б не переміг, майбутньому президентові доведеться продовжувати політику маневрування між Росією – партнером по Союзній державі – й іншими гравцями.

Що надає Лукашенку впевненість? Загальний консенсус зовнішньополітичних гравців

«Що надає Лукашенку впевненість? Загальний консенсус ключових зовнішньополітичних гравців, які присутні в Білорусі, що краще Лукашенко диктатор, ніж Білорусь – частина Росії. При цьому питання навіть не в США і не в ЄС, тут ключове питання в Китаї. Тому що в Білорусь активно прийшов Китай, Білорусь якраз приваблювала Китай як противагу Росії. І виходить як: ті ж самі США приходять в Білорусь зі своєю силою і зі своїм впливом, з одного боку, через фактор Росії, а ще більше – через фактор Китаю. Сполучені Штати Америки схильні визнати будь-які результати виборів, коли перемагає Лукашенко, якщо не було великої крові», – каже Ігар Тишкевіч.

А ось спроби Лукашенка утриматися при владі силою можуть коштувати Білорусі суверенності, каже Ігор Ілляш.

Росія знову повернеться до питання поглибленої реінтеграції

«Звичайно ж, цим сценарієм постарається скористатися Росія. Він (Лукашенко – ред.) виявиться без міжнародної підтримки, підтримки всередині країни, з ослабленою економікою... В результаті Росія знову повернеться до питання поглибленої реінтеграції, і цього разу просто потенціалу опору в Лукашенка буде набагато менше».

Служба безпеки України вже заявила: ініціюватиме екстрадицію затриманих бойовиків, які встигли повоювати на Донбасі. Але чи видасть їх білоруська сторона?

Ми не побачимо судів за статтею «найманство» щодо цих людей

«Достовірно відомо, що бійці ПВК «Вагнера» ще в 2016 році, тобто вже після участі в бойових діях на Донбасі і в Сирії, поверталися в Білорусь на батьківщину. І в місцевих відділеннях міліції їм видавали нові паспорти. Ця ситуація яскраво характеризує справжнє ставлення влади до білорусів, які воюють на боці російських найманців. Я думаю, що ми не побачимо судів за статтею «найманство» щодо цих людей. І справа про підготовку теракту навряд чи закінчиться з тими фігурантами, яких на сьогоднішній день Мінськ має в розпорядженні», – каже Катерина Андреєва.

Але навіть сам факт публічної появи російських бойовиків в центрі білоруського політичного скандалу говорить про те, що гарячих точок на пострадянському просторі може стати ще більше.

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