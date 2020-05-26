Лукашенко проти Путіна: «Не треба перед росіянами ставати на коліна»

Білорусь готується до війни? Президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про нову сучасну зброю. А ще домовився про постачання американської нафти замість російської. Лукашенко та Путін – більше не союзники? Чим відповість Росія? Як ця ситуація позначиться на Україні? Розбиралися кореспонденти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

9 травня, в розпал епідемії коронавірусу у світі, у білоруському Мінську провели військовий парад. На ньому демонстрували військову техніку – білоруську та китайську. Учасники та глядачі на трибунах були без захисних масок.

Багаторічний білоруський президент Олександр Лукашенко тоді це пояснив ​так:

«Навіть думка зрадити традиціям, які ось уже 75 років прославляють історію великого подвигу переможців, для нас неприпустима. Але в цьому шаленому, що втратив орієнтири, світі знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства».

У своїй промові білоруський президент Олександр Лукашенко нібито натякає на свого російського колегу по «Союзній державі», російського президента Володимира Путіна. Крім того, під час спілкування з білоруськими журналістами у переддень проведення урочистостей Лукашенко неоднозначно висловився у бік «східного сусіда».

Журналіст: Почався якийсь потік негативу, і що дивно, від наших товаришів, братів... І, знаєте, деякі телеграм-канали...

Лукашенко: Яких братів ти маєш на увазі? Від братів-українців я не чув там негативу!

Журналіст: Там, з російського боку...

Лукашенко: Ти маєш на увазі східного брата нашого? Зрозуміло!

Так що ж відбулося між Лукашенком і Путіним? Щоб це зрозуміти, треба повернутися до початку пандемії коронавірусу. Коли в Москві дали відмашку «ввести режим самоізоляції», в Мінську демонстративно від цієї ідеї відмовилися. Пригадати хоча б слова білоруського «вічного президента» у кінці березня про те, що «тут нема ніяких вірусів, бо їх не видно».

Видворення російських журналістів з Білорусі

Після ігнорування карантину Лукашенко продовжує активно притягувати до себе всю увагу і стає головним захисником Дня перемоги на пострадянському просторі.

Він забрав славу 75-річчя, він не побоявся вірусу і провів парад

«Він, виходить, собі забрав славу цього 75-річчя, він не побоявся вірусу і провів парад, те, що Путін скасував. Виходить, він знову стає вождем цього радянофільського населення колишнього СРСР. Я думаю, що в Кремлі це викликає велике роздратування. Тому що саме з цим «глибинним народом», як його Сурков назвав, у Путіна якраз великі непорозуміння. Почалося все з пенсійної реформи, яка викликала велике невдоволення, а тепер ось з епідемією, з карантином. У Росії є велике глухе невдоволення тим, як це все відбувається», – каже оглядач московського Центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Тепер Лукашенко скаржиться на російські інформаційні атаки.

«Чому там раптом збудилися? Наче немає всередині Росії проблем. Ось треба обов'язково проти Білорусі. Проти американців – критикуйте американців. Ааа, не по зубах!.. Китайців покритикуйте за щось – не по зубах!», – емоційно відреагував Олександр Лукашенко на це.

Проєкт поглибленої інтеграції, на яку покладали велику надію в Кремлі, зайшов у глухий кут

Крім того, на початку травня через критику з Росії Лукашенко позбавив акредитації та видворив з країни журналістів «Первого канала». Там це пояснюють тим, що це сталося після їхнього сюжету про стан епідемії коронавірусу в Білорусі. Нібито білоруська сторона назвала цей репортаж необ’єктивним.

«Проєкт поглибленої інтеграції, на яку покладали велику надію в Кремлі, зайшов у глухий кут. Він привів до нафтової війни на початку року, яка болісно відобразилася на білоруській економіці. І ось до пандемії Путін і Лукашенко підійшли з великим багажем взаємних образ, роздратувань і претензій», – розповідає журналіст ресурсу «Белсат» Ігор Іл’яш.

Росія і Білорусь: нафтова війна

Білоруський очільник навіть пожалівся на те, що Росія продає газ Європі дешевше, ніж Білорусі.

«Вчора я отримав інформацію, що Росія продає природний газ в Європі в цей непростий час аж до 70 доларів… Я вже не кажу про рік 75-річчя, Німеччині газ продають до 70 доларів, там по-різному було, у мене інформація. Але ніяк не по 127, як для Білорусі», – заявив він прем’єр-міністру Білорусі Сергію Румасу в середині травня, передає CTVBY.

Зрештою, у Мінську вирішили знизити залежність від російських енергоносіїв. Вперше танкер з американської нафтою приплив з Техасу в литовську Клайпеду, для білоруських нафтопереробних заводів.

Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти з США в Білорусь

«Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти з США в Білорусь. Ми розглядаємо співпрацю з США в нафтовій сфері як суттєвий елемент енергетичної безпеки держави. А також як фактор забезпечення суверенітету нашої країни в економічній галузі», – зауважив міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей.

Така гра Мінська в багатовекторність не може не викликати роздратування в Кремлі, зауважують аналітики. А російські військові експерти прямо заявляють: вже сьогодні потрібно готуватися до можливого повалення Олександра Лукашенка.

«Треба формувати такий пул проросійських політиків – з білорусів, які проживають на території Росії, які могли б у разі необхідності там відразу обійняти відповідальні посади. Якщо в Білорусі почнеться щось подібне до того, що було в Україні, у нас повинен бути план дій. Як виявилося, коли в Україні відбулися події, у нас якщо і був план, то тільки з приводу Криму. Що буде, якщо там почнуться хвилювання якісь, дестабілізація в момент транзиту влади. І що ми тут не повинні свій шанс упустити!», – сказав в інтерв’ю експерт центру військово-політичних досліджень МДІМВ (РФ) Михайло Александров.

«Перетворення Білорусі в «другу Україну» в Москві, звичайно, дуже не хочуть допустити. Якогось остаточного рішення «мочити, валити Лукашенка», я так розумію, не прийнято. Тобто, його намагатися будуть все-таки умовити і утримати його в своїй орбіті, поки хоча б в тому форматі, як це є зараз», – зауважує оглядач московського Центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Білоруська ракета та «підготовка до війни у мирний час»

Нещодавно Лукашенко заявив, що, «незважаючи на різні епідемії, пандемії, істерії, війну ніхто не скасовував». І додав, що до неї доводиться готуватися у мирний час. Крім того, президент Білорусі модернізує армію і зайнявся розвитком білоруського ракетобудування – на основі китайського.

Нам потрібна своя ракета... Не треба перед росіянами ставати на коліна

Зокрема, нещодавно Олександр Лукашенко відвідав дослідно-випробувальну ділянку в Мачулищах (Мінська область), де ознайомився з розвитком білоруського ракетного виробництва. Там його запевнили, що перший дослідний зразок білоруської ракети, яка здатна вражати ціль до 300 кілометрів, може бути готовий вже у вересні цього року. Цікаво, що Росія відмовилася надавати білорусам полігон для випробувань.

«Нам потрібна своя ракета ... Ми не можемо створювати свою зброю, через яку ми будемо залежати від інших країн. Якщо нам Росія викочує неприйнятні умови, то уявіть, як будуть вести себе інші держави. Не треба перед росіянами ставати на коліна», – заявив білоруський президент.

Як ця ситуація між Лукашенком і Путіним відобразиться на Україні? Розраховувати, що Білорусь при Олександрові Лукашенку різко вийде з зони російських геополітичних інтересів, все ж не варто, зауважують аналітики. І справа не тільки в розташованих на її території російських військових об'єктах. У Путіна і Лукашенка занадто багато спільного, додають вони.

«Спільний культурний код, туга за СРСР, антизахідництво, нехтування правами людини, демократії, культ сильної влади – все це їх об’єднує. Протягом усієї війни на Донбасі, конфлікту Росії та України Білорусь анітрохи не скоротила військову співпрацю з Росією. Більше того, Лукашенко, той же Лукашенко, який гарантував Україні безпеку, неодноразово заявляв в 2014-2015 роках, що, мовляв, якщо дійсно буде ескалація конфлікту, тобто буде втягнутий у конфлікт Захід, то Білорусь, навіть якщо Росія, скажімо, не буде мати рації в цій ситуації, вона все одно буде підтримувати свого союзника», – припускає журналіст білоруського медіа «Белсат» Ігор Іл’яш.

Днями американський президент Дональд Трамп висунув на посаду посла США в Білорусі помічника заступника держсекретаря Джулі Фішер. До так званого «нового курсу» Олександра Лукашенка повноцінне дипломатичне співробітництво між двома країнами стояло на паузі цілих 12 років.

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