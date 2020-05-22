Лукашенко: Білорусі «потрібна своя ракета»

Білорусі «потрібна своя ракета», здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, заявив 22 травня президент країни Олександр Лукашенко під час відвідування «ОКБ ТСП», що займається розробкою і виробництвом озброєнь і військової техніки.

Лукашенко знову виступив із низкою критичних зауважень на адресу Росії. Він, зокрема, заявив, що Москва не надає свої полігони для випробувань білоруської зброї, а також не співпрацює в розробці нової ракети, на відміну від Китаю. «Не треба перед росіянами ставати на коліна», – сказав президент, запропонувавши орендувати полігон в якій-небудь іншій країні.

Очікується, що перший згаданий дослідний зразок ракети білоруського виробництва буде готовий восени.

Лукашенко також заявив, що «поки ще ніхто не скасовує війни, незважаючи на епідемії, пандемії, істерії», і тому до війни доводиться готуватися в мирний час. У разі військової агресії проти Білорусі, за словами Лукашенка, головне для країни – «завдати неприйнятної шкоди противнику», а для досягнення цієї мети ракетне знаряддя підходить найкраще. Він підкреслив, що не йдеться про міжконтинентальні балістичні ракети з ядерною зброєю.

Лукашенко останнім часом регулярно виступає з критичними заявами на адресу Росії – прямо чи завуальовано. У предмет дискусії перетворилися і заходи по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Лукашенко не запровадив у країні карантин, і провів 9 травня парад на честь 75-річчя Перемоги.

Про можливу війну і загрозу агресії проти Білорусі Лукашенко також нерідко говорить останнім часом. При цьому він не уточнює, хто саме має такі агресивні плани.

На 9 серпня в Білорусі призначені вибори президента, Лукашенко балотується на шостий термін.