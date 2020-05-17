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17 травня 2020, Київ 16:01
Новини | Міжнародні

Кількість хворих на COVID-19 у Білорусі за добу зросла майже на тисячу – влада

Приріст у майже тисячу хворих в Білорусі фіксували і напередодні

Міністерство охорони здоров’я Білорусі повідомило, що станом на 17 травня в країні зареєстровано 29 650 випадків COVID-19, із яких 969 – за минулу добу.

«За весь період поширення інфекції на території країни померли 165 пацієнтів з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією», – повідомили у відомстві.

За офіційною статистикою, з лікарень у Білорусі виписали 9932 пацієнти, що мали коронавірусну інфекцію, дослідили – 350 515 тестів.

Приріст у майже тисячу хворих в Білорусі фіксували і напередодні. В країні не запроваджені жодні обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією.

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