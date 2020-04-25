Білорусь: тисячі людей взяли участь у суботнику на тлі пандемії COVID-19

Тисячі білорусів взяли участь у суботнику 25 квітня попри поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в цій країні.

Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях в рамках щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово нехтував застереженнями щодо пандемії, також долучився до події разом з іншими урядовцями.

Білоруське державне телебачення показало, що в одному з парків для учасників були наявні пляшки з антисетиком. Водночас мало хто з них був у захисній масці.

Білорусь неодноразово зазнавала критики за те, що не запровадила заходи для соціального дистанціювання та не обмежина публічні заходи в умовах поширення коронавірусу.

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За даними Університету Джонса Гопкінса, в цій країні налічується близько 10 тисяч хворих на COVID-19, з них 70 померли.