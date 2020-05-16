У Білорусі кількість хворих на COVID-19 зросла майже на тисячу за добу

У Білорусі за останню добу виявили 951 новий випадок захворювання на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

Загалом станом на 16 травня зареєстровано 28 тисяч 681 випадок коронавірусної хвороби, 160 людей померли.

9498 пацієнтів одужали.

Про те, скільки пацієнтів перебувають у критичному стані або на ШВЛ і скільки пацієнтів було виписано додому для «амбулаторного лікування», не повідомляють.

У столиці Білорусі Мінську попри епідемію коронавірусу 9 травня відбувся масштабний військовий парад. ВООЗ закликала владу Білорусі до «альтернативи» святкуванню Дня перемоги, щоб «не ризикувати людськими життями». Однак Лукашенко відмовився скасовувати парад.

У Білорусі не запроваджені ніякі обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією.