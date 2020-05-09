Лукашенко на майбаху: у Мінську пройшов єдиний у Європі парад до Дня перемоги під час пандемії COVID-19

9 травня у столиці Білорусі пройшов військовий парад, присвячений 75-річчю закінчення Другої світової війни. Урочистості та масові заходи до Дня Перемоги проходять і в інших містах Білорусі, незважаючи на пандемію коронавірусу. Лише за офіційними даними, у Білорусі захворіли понад 21 000 людей, а 116 -- померли.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що в параді взяло участь 4 тисячі військовослужбовців, 17 розрахунків на 170 одиницях гусеничної і колісної техніки.

Окрім легендарного Т-34 техніка тілька нова або модернізована, повідомили у відомстві.

Загальна довжина парадної колони склала 2 кілометри.

У повітряному параді взяли участь 42 літакі та гелікоптери.

На трибуні зі знезаражуючим кондиціонуванням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на парад із нагоди 75-річчя перемоги над гітлерівським нацизмом на коштовному автомобілі Maybach 62S, німецького виробництва.

На відміну від інших парадів, цього разом Лукашенко на подію свого молодшого сина Миколая не взяв.

«Де Коля?», – питали білоруси, коментуючи пряму трансляцію параду у соцмережах.

Для Олександа Лукашенка та вищих чинів Білорусі була створена окрема трибуна зі системою кондиціонування, яка може обеззаражувати повітря.

Лукашенко перед парадом обіцяв, що нікого не будуть примушувати до участі в параді, але є багато свідчень про накази до виконання співробітникам бюджетних організацій.

Лукашенко та урядовці були на параді без масок. Серед людей, які прийшли на парад, більшість теж були без індивідуальних засобів захисту. Безпечна дистанція, якої намагаються дотримуватися люди у більшості країн світу, масово порушувалася.

ВООЗ стурбована парадом у Мінську

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила стурбованість парадом у Мінську. Під час прес-конференції 7 травня Ханс Клюге, глава європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я, назвав День перемоги «дуже важливим днем»: він закликав до «альтернативного вирішення» святкування, щоб не «ризикувати людськими життями».

Олександр Лукашенко заявив після цього, що його «не особливо турбують» виявлені випадки коронавирусу, що їх небагато.

Лукашенко відмовився скасувати військовий парад 9 травня навіть після того, як ряд російських політиків та військові з Росії і Китаю відмовилися взяти участь в параді.

Лукашенко: «Ми просто не могли інакше»

Президент Лукашенко заявив у своєму зверненні до учасників параду, що білоруський народ виніс на своїх плечах найважчий вантаж руйнувань найжорстокішої війни 20 століття:

«Це незрівнянне ні з якими стражданнями нинішнього дня. Навіть думка змінити традицію, якій уже 75 років, прославлення подвигу переможців, для нас неприпустима. В цьому шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засудять нас за проведення цієї священної дії. Хочу всім сказати по-людськи – не беріться засуджувати нас, білорусів, спадкоємців перемоги. Ми просто не могли інакше».

За словами Лукашенка, в нього не було вибору, проводити парад чи ні:

«Тому що на нас дивляться очі загиблих за нашу свободу радянських солдатів, закатованих партизан і підпільників. Очі дітей Хатині. Вони дуже хотіли жити, але загинули в цій страшній війні, щоб жили. Нехай в цьому році військовий парад у Мінську стане єдиним на пострадянському просторі – він пройде на честь всіх радянських воїнів хто звільнив світ від фашизму стані символом Перемоги всього радянського народу», – заявив Лукашенко, виступаючи перед початком параду.

Посли ЄС та України проігнорували парад

Більшість послів країн ЄС та США проігнорували запрошення МЗС Білорусі відвидати парад. Були тільки посли країн СНД та третього світу.

Посол України Ігор Кизим також не прийняв запрошення МЗС, він заявив, що дотримується рекомендацій ВООЗ і МЗС України утримуватися від участі в масових заходах і їх організації.