9 травня у Львові: нечисленні люди з квітами прийшли до військових меморіалів

9 травня у Львові поодинокі люди прийшли з квітами на військові меморіали – Марсове поле і Пагорб слави. Ці місця посилено охороняли працівники поліцїі, Нацгвардії, офіцери й курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також на Пагорбі слави традиційно, як у попередні роки, зібралась група праворадикальних організацій Львові, які стежили, щоб ніхто з тих, хто відвідує могили, не прийшов із червоним прапором чи «георгіївською стрічкою», забороненими законодавством. Вони встановили динамік і через нього транслювали українські патріотичні пісні.

Вічний вогонь на Пагорбі слави не горів, як і в попередні роки. На військових меморіалах у Львові поховані близько семи тисяч радянських солдатів, військових офіцерів і офіцерів НКВС, КДБ.

Оскільки в Україні діє карантин, жодних заходів із нагоди Дня перемоги 9 травня у Львові й області не планували.

У переддень, 8 травня, у День пам’яті і примирення, очільник області і міський голова Львова, поклали квіти до хреста на Цитаделі, де у роки німецького окупації розташовувався концтабір для військовополонених різних національностей.

7 травня, незважаючи на карантин, у приміщенні Львівської обласної організації ветеранів, яке ця структура орендує в обласної ради, зібрались радянські ветерани, для яких організували застілля і вітали листівками з логотипом партії «Опозиційна платформа – За життя». Туди прибули патрульні і пояснили людям умови карантину.

У ці вихідні на території Львова й області публічний порядок забезпечуватимуть близько 1200 правоохоронців, які патрулюватимуть громадські місця, парки, сквери, дитячі і спортивні майданчики, а також нестимуть службу на автодорогах біля контрольно-пропускних пунктів.

Мунулого року 9 травня у Львові на місця радянських меморіалів – Марсове поле і Пагорб слави – традиційно прийшли кілька десятків львів’ян із квітами.